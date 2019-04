Maláčová rozhazuje miliardy. Opozice: Slibuje, co nemůže splnit

Jeden z posledních návrhů ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je, aby cenu dětských skupin zastropoval stát. Státní kasu by to vyšlo na dvě miliardy. Od opozice si kvůli své sociální politice vysloužila přezdívku "Venezuela" - tamní sociální politika totiž přivedla kdysi nejbohatší jihoamerickou zemi téměř ke krachu.

Kritika přichází za nesmyslné a nákladné návrhy, které by podle odborníků neúměrně zatížily rozpočet. Jde například o zvýšení životního minima, růst minimální mzdy nebo penzijní reformu. "Ony svým způsobem jsou přehnané všechny, ale je to z toho důvodu, aby pak bylo kam couvat, jak se říká," tvrdí Lukáš Kolařík (Piráti).

"My máme v Česku malé důchody, nízké mzdy a mizernou rodičovskou a já dělám všechno proto, aby se seniorům, rodinám, postiženým a zejména pracujícím žilo lépe. Chtěla bych, aby se nám žilo minimálně tak dobře jako v sousedních zemích," tvrdí Maláčová.

"V případě, že tyto návrhy projdou, by se rozpočet České republiky dostal do deficitu ještě hlubšího, to znamená zvýšení daní v budoucnu," vysvětluje ekonom Štěpán Křeček.

Shodu s ministryní financí Alenou Schillerovou hledá sociální demokratka jen obtížně. Veškeré návrhy Maláčové totiž musí navíc projít koaliční radou. "To jsou věci zásadní, které si občas připomeneme na koaliční radě. Není dobré vzbuzovat v občanech nějaká očekávání, která by potom nebyla reálná - právě s ohledem na to, že na to ten rozpočet nebude mít," tvrdí Schillerová.

"Paní Maláčová si ve výsledku vykope velkou propast a velkou jámu budoucích slibů, kdy její voliči budou očekávat stále změny k lepšímu, ale výsledek bude takový, že peníze nebudou," vyjádřil se politolog Jan Kubáček. Podle Jany Maláčové je ale na místě zvýšit daně nadnárodním korporacím.