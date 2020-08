Další stát zařadil Česko mezi nebezpečné země. Na Maltu jen s testem na Covid-19

Češi, kteří se od 28. srpna chystají na vycestovat na Maltu, se musí prokázat negativním testem na Covid-19. Ve středu to oznámilo ministerstvo zahraničních věcí.

"Malta zavedla seznam zemí, ze kterých při cestě na ostrov musíte mít negativní PCR test. Seznam bude aktualizován přibližně jednou týdně. Od pátku 28. 8. od 24 hodin platí pro Českou republiku požadavek testu!" informuje české ministerstvo zahraničních věcí.

Negativní test na koronavirus bude muset také předložit každý, kdo přicestuje z ČR od 1. září do Egypta. Od 24. srpna potřebují negativní test čeští turisté při návratu ze Španělska, jinak musí jít do karantény. Výjimku mají pouze Kanárské ostrovy.

Naopak stejně rizikové jako Španělsko je i Rumunsko, kde platí totožná pravidla.

Od září by mohlo být od na seznamu rizikových zemí také Chorvatsko. Pro turisty z České republiky by to znamenalo po návratu opět povinnost testování nebo karanténu.

Podle hygieniků je v současné době daleko jednodušší se koronavirem nakazit v Česku než v zahraničí. V období od prvního července do 19. srpna si nemoc Covid-19 z Chorvatska přivezlo 142 lidí. V České republice se přitom nákaza potvrdila za stejné časové období u téměř devíti tisíc pacientů.

