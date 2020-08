Máme jednotky připravené vtrhnout do Běloruska, šokoval Putin!

Putin v interview mimo jiné připomněl dohodu uzavřenou mezi Ruskem a Běloruskem, v níž se oba státy zavázaly pomoct tomu druhému, pokud bude ohrožena jeho svrchovanost, vnější hranice či stabilita.

"V tomto ohledu máme k Bělorusku závazky a Alexandr Grigorijevič (Lukašenko) se na ně ptal. Chtěl by, abychom mu poskytli odpovídající podporu, pokud to bude nutné. Řekl jsem mu, že Rusko všechny své závazky dodrží," řekl Putin. Celý rozhovor se objevil přímo na stránkách Kremlu.

Lukašenko prý také Putina požádal o vytvoření blíže nespecifikované rezervy složené z příslušníků bezpečnostních složek. A ta opravdu vznikla.

"Zároveň jsme se ale shodli, že tato rezerva nebude použita, dokud se situace nevymkne kontrole. Tedy dokud ti extrémisté schovaní za politickými hesly nepřekročí určité hranice - nezačnou zapalovat auta, domy, banky, nepokusí se obsadit úřady," pokračoval Putin.

On prý nicméně doufá, že situace v Bělorusku, jehož obyvatelé vytrvale protestují proti výsledku nedávných prezidentských voleb, se vyřeší pokojně. Putin zdůraznil, že pokud během nepokojů dojde k porušení zákonů, tak že by tyto zákony měly měřit všem stejně.

Některá média si Putinova slova vyložila tak, že Rusko je v podstatě připravené na invazi do Běloruska, pokud to bude vypadat, že by režim Alexandra Lukašenka, který v zemi vládne tvrdou rukou už čtvrt století, může padnout. V tomto duchu se vyjádřil třeba německý Bild.

Bělorusové proti výsledkům voleb demonstrují už několik týdnů. Více v reportáži: