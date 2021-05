Manévry na Ruzyni! V letadle nad Českem zkolaboval pasažér

Letadlo společnosti Wizzair na pravidelné lince z Londýna do Košic muselo v neděli ráno mimořádně přistát na pražském Letišti Václava Havla. Jednomu z cestujících na palubě se totiž zdravotně přitížilo, a tak potřeboval rychlou pomoc lékařů. Sanitka už na něj čekala přímo na ploše.

Letadlo do Košic už bylo za Prahou, piloti ho ale museli otočit a po půl deváté přistát na ruzyňském letišti. Jednomu z pasažérů se totiž udělalo špatně.

Podle informací TN.cz se jednalo o 70letého muže s podezřením na mrtvici. Na palubě zvracel a dokonce mu měli dávat kyslík. Letištní záchranka si ho převzala bezprostředně po přistání.

"Do Prahy byl přesměrován let do Košic z důvodu zdravotních komplikací na palubě," řekla mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková.

Zdravotní stav cestujícího se musel záhy zlepšit, protože podle Pavlíkové se vrátil do letadla, které po zhruba 90 minutách pokračovalo do své cílové destinace. Podrobněji ale mimořádnou událost popsat odmítla. "Nemůžeme komentovat zdravotní stav nikoho z cestujících," konstatovala mluvčí letiště.

Letištní záchranáři se o něj zvládli postarat sami, svoje pražské kolegy k případu nevolali. "Na letiště jsme v neděli ráno nevyjížděli," uvedla jejich mluvčí Jana Poštová.