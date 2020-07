Marečkův vrah zemřel ve vězení! Rodina tvrdí, že si ublížit nechtěl

Vrah dvouletého Marečka zemřel ve vězení. Potvrdila to jeho rodina. Mladý muž měl za mřížemi strávit 22 let.

Za kruté zacházení a vraždu dvouletého Marečka poslal minulý týden pražský soud pravomocně na 22 let do vězení 22letého Josefa K. Ve středu ale přišla zpráva o jeho smrti.



"Ano, je to pravda. Přišla k nám dnes policie a předala nám oznámení o smrti syna. Že jim přišel fax a mají nám to předat," potvrdil portálu expres.cz otec Josefa K.



"Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří. Ale nám je to divné. Když jsme s ním mluvili naposledy, to bylo dva dny před soudem, řekl nám, že nemá v úmyslu si brát život. Že ho nic nezlomí a že si svůj trest chce odsedět," doplnil otec.

Josef K. začal Marečka týrat loni poté, co se nastěhoval k jeho matce. Podle obžaloby měl chlapečka opakovaně sprchovat pod studenou vodou, bít dlaněmi i vařečkou nebo pálit cigaretami.



"Za svou zhruba 40letou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí to o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného," řekl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.