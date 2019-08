Matka utýraného chlapce vypovídala u soudu. Přítel ho prý zbil, pak se šli bavit

Tříletého chlapce jeho otčím podle obžaloby surově bil od začátku roku. Tvrdil, že ho tím chce převychovat. Soud ve středu vyslýchal chlapcovu matku, která podle žalobce surovému bití nikdy nebránila. Ji samotnou za to brzy čeká soud, ale poprvé o týrání promluvila nyní.

Mluvila hlavně o tom, co předcházelo chvíli, kdy dítě zemřelo. Chlapeček byl prý kvůli opakovanému mlácení už nejméně dva dny apatický, nereagoval, ale jeho otčíma to prý přivádělo k vzteku, křičel na chlapce, proč s ním nemluví, a opakovaně ho bil do obličeje.

Pak měl otčím podle matky vzít chlapce do vany, kde ho deset minut sprchoval studenou vodu a stále nereagující dítě znovu a znovu fackoval. Některé facky byly podle ní tak silné, až se chlapec praštil hlavou o vanu.

Dítě, které v tu chvíli už zřejmě bylo ve vážném stavu a na pokraji smrti, pak matka s otčímem měli uložit do postele a sami se šli věnovat zábavě. Ráno našli chlapce mrtvého. Ani lékař záchranné služby už mu nedokázal pomoci, dítě podle něj zemřelo během noci, kdy matka s otčímem v klidu spali.

Rozsudek v případu by mohl padnout na podzim, matka pak má vyměnit lavici pro svědka za lavici pro obžalovanou a bude vysvětlovat, proč chlapci nepomohla.