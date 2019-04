Spor kvůli kojení na veřejnosti. Matku vyhodila z banky ochranka!

Paní Lucie potřebovala vybrat peníze. Rozhodla se proto navštívit i se svou roční dcerou pobočku Raiffeisenbank na Václavském náměstí. Při čekání ve frontě však dostala malá holčička hlad. Žena se tak rozhodla, že dceru nakojí přímo na místě.

"Při kojení mi seděla na klíně. Hlavou v podstatě prs zakrývala a druhý prs jsem měla logicky zahalený. Po pár minutách kojení ke mně přišla ochranka, abych se okamžitě zahalila," popsala událost na facebookové stránce Laktační liga paní Lucie.

Ta se marně pokoušela vysvětlit, že jen kojí dceru a je částečně schovaná za kočárkem. "Muž z ochranky mi vyhrožoval, že pokud neodjedu nakojit dceru mimo prostor banky, nechá mě vyvést," dodává žena. Přitom údajně křičel na celý prostor.

Lucie tak nakonec raději pobočku opustila. Poté co holčičku nakojila venku na náměstí, vrátila se do banky. Při odchodu nakonec vzkázala muži z ochranky, že ji to mohl říct jinak. "Bylo to pro mě neskutečně ponižující, řvát takhle na mě před celou pobočkou," dodala maminka.

"Dle mého názoru byla moje reakce úplně adekvátní a postupoval jsem správně," odvětil podle Lucie pracovník. Samotnou banku však celá situace mrzí. "Chtěli bychom se tímto za situaci ještě jednou omluvit především naší klientce, ale i všem ostatním matkám a dalším, kterých se situace dotkla. Naše banka se snaží vytvářet na pobočkách takové prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeně všichni, a to může být často náročný úkol," reagovala mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

"Ačkoliv respektujeme právo (a často i nutnost) matky kojit kdykoliv a kdekoliv, jiní návštěvníci banky mohou mít jiný názor. Zaměstnanec security tak může stát před náročným, ale akutním rozhodnutím, jak situaci řešit," dodala mluvčí. Na pažádání údajně matkám nabízí na pobočce místo, kde je dostatečné soukromí a klid.

Maminka argumentuje zejména Úmluvou o právech dítěte, která je v platnosti od roku 1991. Podle ní mají vlády povinnost odstranit překážky kojení a vytvořit pro něj vhodné podmínky.