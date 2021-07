Mění se podmínky pro cestování ze Španělska a Řecka!

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo tzv. cestovatelský semafor. Ten určuje pravidla pro Čechy, kteří se vrací do republiky ze zahraničí. Od pondělí 5. července se Španělsko přesune do červené kategorie (vysoké riziko nákazy). Naopak mezi země s nízkým rizikem nákazy se zařadilo Řecko.

Od 5. července se Španělsko zařadí mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Lidé, kteří se budou z této destinace vracet, musí před návratem do vlasti vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň je nutné, aby ještě před návratem do Česka podstoupili antigenní nebo PCR test.



Po příjezdu musí cestující po pěti dnech na další PCR test, do té doby zůstává v samoizolace. "V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit PCR test do pěti dnů po příjezdu do ČR a opět se do doby výsledku podrobit samoizolaci,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.



Zařazení Španělska do červené kategorie je další ránou pro cestovní kanceláře. "Je to další nepříjemnost. Doufáme, že jde o krátkodobou záležitost a během pár dní se Španělsko vrátí do přístupnější kategorie,“ řekl TN.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.



Od pondělí jsou navíc zapovězené cesty do Tuniska, to resort přidal na seznam extrémně rizikových států. Řada lidí, kteří tam měli odjet na dovolenou, se tak potýká s problémy. Cestovní kanceláře se jim snaží vyjít vstříc.



Do oranžové kategorie, tedy země se středním rizikem nákazy, se přesunou od 5. července Baleárské ostrovy. Z této destinace bude nutné při návratu do Česka vyplnit příjezdový formulář a v případě cesty do vlasti hromadnou dopravou je potřeba absolvovat antigenní nebo PCR test ještě před příjezdem. Pokud lidé cestují individuálně, je povinné podstoupit test nejpozději pátý den po příjezdu.



Naopak mezi země s nízkým rizikem nákazy se nově zařadí Belgie, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Z těchto států je návrat do vlasti naprosto bezproblémový.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však už avizoval, že se od 9. července změní režim návratu z ciziny a testovat se budou muset lidé při příjezdu ze všech zahraničních zemí. Více informací naleznete v tomto článku na TN.cz.

Kompletní přehled zemí podle rizika nákazy naleznete zde.

