Jančařík bojuje o návrat do běžného života! Takhle musí dřít! VIDEO

Moderátor Michal Jančařík po transplantaci ledviny a dalších zdravotních potížích skončil na invalidním vozíku. Začlenit se zpátky do běžného života mu pomáhají v Centru Paraple. Podívejte se na reportáž, kde zjistíte, jak se teď Michalovi daří a jaké má pro diváky novinky.

Michal je na čtrnáct dní ubytovaný v Centru Paraple. My jsme za ním přijeli před devátou hodinou ráno. Zrovna se připravoval na první program dne. "Rozcvičkou začíná každý den. Mám jí rád, je na vzduchu, je u toho legrace a také nás to s ostatními stmeluje. Pak už se všichni rozprchneme na individuální denní aktivity,“ popisuje Michal.

Jako další byla fyzioterapie. Michal seděl na pohyblivém válci, opíral se o nestabilní míč a snažil se udržet balanc. "Tady člověk zjistí, že má svaly, o kterých ani nevěděl, že je má. Když jsem viděl, co budu muset dělat, myslel jsem si, že to nikdy nezvládnu,“ říká se smíchem Michal.

Cvičení Michala vysiluje. Přes den je aktivit opravdu hodně. Nejde ale o pouhé cviky na posílení těla. Učí se, jak se po odchodu domů postarat sám o sebe. "Člověk je tu proto, aby překonával svoje limity. Při některých terapiích zkoušíš tu svoji hranu, jak se nebát a posunout se zase o kus dál. Lidé tu mají problémy i s psychikou, takže nejde vždy jen o fyzické cvičení“ vysvětluje Michal.

Psycholog je velice důležitou složkou programu a to nejen pro klienta, ale celou jeho rodinu. "Lidé mohou být traumatizováni, mít záchvaty vzteku, být smutní, v depresi, cítit úzkost. Mají třeba problém začlenit se do společnosti, navázat zpátky vztahy, řešíme hodně komunikaci v rodině. Konzultace probíhají jak individuálně, tak v malých skupinkách," říká psycholožka Danuta Sliwková.

Každý pobyt v Centru Paraple je pro klienta jiný. Může se tak vracet stále dokola. "Už za těch 14 dní až tři týdny to tu člověka neskutečně nakopne. Všechno se ale nedá tak rychle stihnout, když se chceš učit spoustu nových věcí. Takže já se určitě zase vrátím a to co nejdřív,“ slibuje Michal.

Centrum Paraple nabízí komplexní fyzickou i psychologickou péči potřebnou k navrácení do běžného života. Je také oporou rodin ve zvládání těžké životní situace. "Pomáháme tu lidem na vozíku po poškození míchy, které vzniklo nemocí nebo úrazem. Program je pro každého klienta individuální, přizpůsobuje se problémům a cílům jednotlivce,“ říká ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Michal Jančařík si nemůže Centrum Paraple vynachválit. "Na lidech, co v Parapleti pracují, je znát, že to dělají moc rádi. Je vidět, že chtějí opravdu pomoci a to je hrozně důležité," dodává.

Jak vypadá den Michala Jančaříka v Centru Paraple, jaké dělá pokroky a co na konci videa prozradí divákům, zjistíte v reportáži pod titulkem článku.