Michal Rath: "David se při touze po majetku nezastaví před ničím!"

V souvislosti s korupční kauzou Davida Ratha z roku 2012 provedla policie v jeho domě prohlídku, při které měla podle jeho bratra zabavit i peníze po otci. Michal Rath proto bude v úplatkářské kauze svědčit už příští týden. Bratři se totiž právě o tyto peníze z dědictví přou.



"Zločinec bratr se stále cítí politikem, navíc obžalovaným, a tedy 'legitimně' nadále lže, krade a podvádí," napsal redakci TN.cz Michal Rath.

Ten se s bratrem o dědictví soudí především kvůli tomu, že zpochybňuje poslední vůli jejich otce Ratmíra. Už v minulosti prohlásil, že se jeho otec nikdy nezmínil o tom, že by ho chtěl vydědit. U posledního stání se ale měl od bratra Davida Ratha dozvědět nové a pro něj nečekané informace.

"Na dotaz soudkyně na důvod otce k mému vydědění sdělil pro mne a pro všechny zcela novou skutečnost - že mne otec vydědil, protože se domníval a měl za to, že jsem ho udal na policii a že je na můj popud vyšetřován," uvedl Michal Rath.



"Víc jsem slyšet nepotřeboval. Byl jsem překvapen a hned mi došlo, že jediný, komu to mohlo prospět, je bratr. Že pouze a jenom bratrovi slouží, že vnukl nemocnému a trochu zmatenému otci myšlenku a nakukal mu, že ho jeho syn Michal udal, a to právě z důvodu, že chtěl celé dědictví," pokračuje bratr bývalého středočeského hejtmana, poslance a ministra zdravotnictví.



Podle Michala Ratha se jeho slova potvrdila i později, kdy do majetku dědictví měl jeho bratr David uvést i výnos z trestné činnosti tak, "aby ho elegantně vypral a legalizoval".

Lze nad ním pouze zlomit hůl, říká bratr



"Dokládá to, že bratr se při své touze po majetku nezastaví vůbec před ničím a to ani před památkou našich rodičů a vlastním bratrem. Bohužel nevím, jak se to mohlo takhle stát, že může vzniknout chytrý, sebestředný narcis bez jakékoliv sociální či jiné empatie, co se dere k moci a chce být vůdce. Vždyť v historii takových psychopatů bylo...," nebál se Michal Rath ostrých slov.



"S tím ale nejde (dělat) nic, jeho povaha zůstane nadále stejná. Nejde si dělat jakékoliv naděje, že je, nebo bude jiný nebo že ho něco, někdo může nějak změnit k lepšímu. Lze nad ním pouze zlomit hůl, smířit se s tím a doufat, že nepovstanou jiní takoví. Za jeho chování já opravdu nemohu, i když si mnozí myslí že ano," uzavřel emotivní výpověď.

Redakce TN.cz už kontaktovala právničku Davida Ratha, ten se však zatím k ostrým útokům svého bratra nevyjádřil. Jeho komentář bude případně doplněný do tohoto článku.

Soudní spor bratří Rathových už trvá několik let. V únoru 2017 prohlásila advokátka Davida Ratha Jitka Němcová, že žalobce, kterým je jeho bratr Michal, se snaží o ovlivnění soudu tím, že zve k řízení média. David Rath o rok a půl později u dalšího líčení podle Novinek prohlásil, že s bratrem končí a nechce s ním mít už nic společného. Kvůli vypjatým vztahům je tak pravděpodobné, že se spor bude táhnout ještě minimálně několik měsíců.