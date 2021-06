Demonstrace a průvod Prahou. Milion chvilek chce konec Benešové

"Do voleb zbývá jen 132 dnů. Náš hlasitý protest proti rozkladu demokracie musí být slyšet až do nejvyšších pater české politiky. Dejme politikům jasný signál, že bedlivě sledujeme jejich počínání. A proč je tak důležité se nějak zapojit? Protože další možností je apatie k tomu, co se tu děje. Ale apatie ničemu nepomůže, právě naopak," popsal na facebooku spolek.

Demonstranti chtějí rezignaci ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a jmenování nového nejvyššího státního zástupce až po volbách.

Organizátoři akce už při předchozí demonstraci 20. května oznámili, že pokud se ministryně spravedlnosti nevzdá svého postu, plánuje spolek 1. června protestní pochod Prahou. Ten začne v úterý v 17:30 na Albertově a v 19:30 by měl dojít na Václavské náměstí.

Akci organizátoři svolali také kvůli odstoupení Pavla Zemana z funkce nejvyššího státního zástupce. Ten v polovině května oznámil, že končí. Podle demonstrantů by jeho nástupce měla vybrat nová vláda po volbách. Benešová chce přitom šéfa žalobců vybrat co nejdříve z řad státních zástupců.

