Miliony za prezidenta! Spojené státy vypsaly odměnu za Nicoláse Madura

Americký Úřad pro potírání drog (DEA) vyhlásil 15milionovou odměnu (zhruba 400 milionů korun) na bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Má být zapletený do obchodu s drogami.

Podle amerických úřadů se bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro spolu s dalšími představiteli Venezuely a s podporou ultralevicových povstalců z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) měl podílet na snaze zaplavit Spojené státy kokainem.



“Maduro a další měli narušit fungování venezuelských institucí a poskytnout politické i vojenské krytí nekontrolovatelnému narkoterorismu,“ uvedl americký státní zástupce Geoffrey Berman, který spolu s dalšími státními zástupci ve čtvrtek oznámil žalobu na Madura u amerického soudu.

Maduro a ostatní čelí obvinění ze spoluúčasti na narkoterorismu, za což jim hrozí nejméně 20 let až doživotí, spiknutí za účelem pašování drog, za což je trest deset let až doživotí, za držení zbraní ve spojitosti s narkoterorismem s trestní sazbou 30 let až doživotí a spiknutí za účelem držení zbraní ve spojitosti s narkoterorismem s trestem až na doživotí.

Anketa Považujete Madurův režim ve Venezuele za zločinný? Ano 52 13 hlasů Ne 48 12 hlasů Hlasovalo 25 lidí.

DEA vypsala odměnu 15 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 400 milionů korun, za informace vedoucí k Madurovu zatčení anebo odsouzení. Dalších 10 milionů dolarů, tedy asi 267 milionů korun, je odměna za zbývající obviněné.



Nicolás Maduro se stal prezidentem Venezuely poprvé v roce 2013. Volby v roce 2018, které jej v úřadu potvrdily, ale mnoho zemí označuje za nesvobodné a nedemokratické. Ačkoliv se tedy Maduro prohlašuje za prezidenta a fakticky drží moc v zemi, Česká republika jej oficiálně jako hlavu státu neuznává. Za prozatímního prezidenta považuje vůdce opozice Juana Guaidóa.

GALERIE: DEA vypsala odměnu na Madura 1 / 4 Zdroj: DEA DEA wanted Nicolás Maduro 4 fotografie Zobrazit celou galerii





Podívejte se na loňskou reportáž televize Nova o krizi ve Venezuele: