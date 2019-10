Miloše Zemana při nástupu do nemocnice doprovázela dcera!

Miloš Zeman přijel do nemocnice chvíli před 13. hodinou. Doprovod mu dělala také jeho dcera Kateřina. Ta prý k rozhodnutí prezidenta nechat se hospitalizovat výrazně přispěla.

"Není to akutní záležitost, není to záležitost vyvolaná zhoršením zdravotního stavu, ani věcí, která by se týkala například nějaké nemoci, nebo případného operačního zákroku, je to odpočinkový pobyt v nemocnici, který byl panu prezidentu doporučen," ujišťuje Ovčáček.

Pravidelnou lékařskou prohlídku podstoupil Zeman už na konci září. "Vzhledem k tomu, že se minule osvědčily i infuze, vitamíny, minerály, tak pan prezident také podstoupí tyto infuze, případně nějaké rehabilitace," dodal mluvčí hlavy státu.

Pobyt by měl Zemanovi dodat sílu před oslavami státního svátku 28. října, kdy prezidenta čeká náročný program. V nemocnici by měl být do neděle.