Mimořádné zasedání vlády: Rozhodne o pomoci pro OSVČ a odkladu EET

V pátek odpoledne mimořádně zasedá vláda, aby projednala další záležitosti týkající se koronavirou. Hlavním bodem programu by měla být pomoc pro OSVČ, které poškodila protiepidemická opatření. Po jednání se uskuteční tisková konference, kterou web TN.cz odvysílá živě.

Vláda jedná od 14:00 hodin prostřednictvím videokonference a bez účasti premiéra Andreje Babiše (ANO), který momentálně pobývá v Bruselu na zasedání Evropské rady. Probrat by měla především kompenzační bonus pro OSVČ, které postihla koronavirová krize.

Závěry představí po skončení zasedání na tiskové konferenci, jejíž začátek je naplánovaný na 16:00 hodin. Čas se ale ještě může změnit v závislosti na délce jednání. Brífink můžete sledovat ŽIVĚ na webu TN.cz.

Na programu je i prodloužení programu COVID III, který se týká úvěrů pro firmy a živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje, aby platil až do konce roku 2021. Zároveň chce do ledna 2023 odložit spuštění EET pro všechny volny. "V současné situaci je to jediné zodpovědné řešení," uvedla.