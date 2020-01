Ministerstvo zahraničí kvůli epidemii varuje před cestami do Číny

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci varování před šířením koronaviru 2019-nCoV, kterým se nakazilo už šest tisíc lidí, dalších 132 lidí zemřelo, doporučilo cestovat do Číny jen v nejnutnějších případech. Těm, co již v zemi jsou a chystají se odcestovat, ministerstvo doporučilo co nejrychleji zemi opustit.

Opatření v Číně jsou nadále rozšiřována a mají dopad na vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu. Kvůli šíření koronaviru již i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vydalo doporučení k cestám do Číny, podle kterého by měli Češi do země cestovat jen v nejnutnějších případech.

"Čínské úřady přistoupily za účelem karantény v souvislosti s nárůstem počtu osob nakažených koronavirem k uzavření či omezení dopravy v následujících městech v provincii Hubei: Wuhan, Ezhou, Xiantao, Zhijiang, Qianjiang, Huanggang, Chibi., Huangshi, Xianning, Enshi, Dangyang, Jingzhou, Jingmen, Xiaogan. Do těchto měst i do ostatních částí této provincie se doporučuje necestovat vůbec. K 27. 1. 2020 čínské úřady vyhlásily první stupeň ohrožení veřejného zdraví ve všech provinciích a správních oblastech," informovalo české ministerstvo zahraničí.

Kvůli kontrolám na letištích dochází ke zpožďování všech letů přes Čínskou lidovou republiku, týká se to i těch tranzitních. Ministerstvo také upozorňuje na to, že mohou být lidé v případě zhoršení zdravotního stavu vyloučeni z přepravy a umístěni preventivně do karantény.

"V případě, že se již nacházíte v Číně, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně respirátory, případně ústní roušky," doplnilo ministerstvo.

Češi, kteří se nachází v nejhůře postižené provincii Chu-pej, by podle doporučení ministerstva měli kontaktovat Velvyslanectví ČR v Pekingu, případně generální konzuláty v Šanghaji, Čcheng-tu či Hongkongu.



Ministr zahaničí Tomáš Petříček popsal plán záchranné mise pro dva Čechy, kteří uvízli v uzavřeném Wu-chanu: