Ze Španělska povinně na test nebo do karantény, rozhodlo ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví chce od 24. srpna zařadit Španělsko mezi rizikové země. Na Kanárské ostrovy se opatření vztahovat nebude. Po návratu ze země bude třeba podstoupit testování na koronavirus, nebo nastoupit do karantény.

Čeští turisté, kteří se ze Španělska vrátí po 24. srpnu, se budou muset povinně nechat otestovat na Covid-19. Po návratu do Česka musí cestující povinně kontaktovat krajskou hygienickou stanici a na vlastní náklady se podrobit testování. Výsledek je pak nutné hygienikům oznámit nejpozději do 72 hodin od vstupu do země. Druhou možností je 14denní karanténa.

Během této doby musí povinně nosit ochranu nosu a úst a volný pohyb omezit na cestu do práce, z práce a jiné nezbytné cesty. Povinnost neplatí pro ty, kteří ve Španělsku strávili méně než 12 hodin a pro děti do pěti let.

Změny nastanou také od pondělí 17. srpna. Ty se budou týkat zahraničních pracovníků z Belgie a Malty a příjezdu zaměstnanců z Bulharska, Lucemburska a Španělska. Tito cestující budou mít rovněž povinnost nechat se otestovat na koronavirus. Opatření se netýká cestujících z Portugalska a Švédska.

Povinnost platí i pro ty, kteří více než 12 hodin za posledních 14 dní pobývali na území některého ze států, který patří na seznam rizikových zemí. Pokud test nepředloží, nebudou puštěni do práce. Cestující, kteří Českem jen projíždí a nezdrží se déle než 12 hodin, mají výjimku.