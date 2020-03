Nákaza koronavirem v Česku. Vojtěch potvrdil hned tři případy naráz

Dva případy jsou v Nemocnici Na Bulovce v Praze, jeden případ v Ústí nad Labem.

Na Bulovce leží muž, ročník 1952, české národnosti. Pobýval na italské univerzitě v Udine, kde byl na konferenci. Po návratu byl v domácí karanténě. "U jednoho z jeho kolegů na italské univerzitě byla nákaza potvrzena, proto se také nechal zkontrolovat a jeho testy jsou pozitivní," potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Necítil se dobře, ihned zůstal doma. V kontaktu mohl být zřejmě jen se svou manželkou, ta byla informována a zůstává v domácí karanténě," doplnila ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová.

Druhý případ na Bulovce je žena z USA, ročník 1999. Studuje v Miláně, Prahu navštívila jako turistka, kde se zhoršil její zdravotní stav. "Vyšetřena byla v Motole, odtud byla převezena do Nemocnice Na Bulovce, rovněž s pozitivním výsledkem," dodal ministr. Podobné symptomy má i její spolucestující kamarádka, u ní test zatím pozitivní nebyl, ale bude se opakovat v pondělí.

Ústecký pacient je Čech, ročník 1976, byl lyžovat v Itálii. Cestoval autem se svou rodinou, s manželkou a čtyřmi dětmi. "Všichni ostatní členové rodiny jsou bez příznaků, v domácí karanténě. Riziko nákazy je výrazné, budou sledováni," dodal ministr.

Průběh u žádného z pacientů není nijak závažný. Během neděle bylo vyšetřeno 13 pacientů, pozitivně vyšly 3 vzorky.

"Klientela, která se vrací z Itálie, je velmi ukázněná a drží se našich předpisů," uvedla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová.

"Znovu bych všechny vyzval, aby vážně zvážili cestu do postižených oblastí itálie. To riziko existuje, naše doporučení nedáváme nadarmo," doplnil Adam Vojtěch.

Větší mimořádná opatření, jako například opatření na hranicích, zatím stát neplánuje. "Vedlo by to jen ke kolapsu dopravy, není to adekvátní vzhledem k situaci. Zavírat hranice není na místě," dodal ministr. Podle modelových situací, které má ministerstvo k dispozici, by to šíření nákazy maximálně zpomalilo, nikoli jí zabránilo.

Právě tento víkend se vrací z jarních prázdnin tisíce Čechů, mezi nimi i lidé z Německa, Itálie a Rakouska. Ministr je vyzval, aby po návratu zůstávali doma a kontaktovali své lékaře nebo hygieniky. Více v naší reportáži.