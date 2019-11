Hamáček řeší sirotky z Řecka: Mohou to být muži z Afghánistánu, varuje

Řecké úřady se nedávno obrátily na státy Evropské unie se žádostí o přijetí několika stovek dětí z uprchlických táborů. V Evropě to vyvolalo mnoho reakcí, český ministr vnitra napsal do Řecka otevřený dopis, ve kterém požaduje další informace o malých uprchlících. "Proto bych rád zopakoval svoji žádost o poskytnutí seznamu konkrétních 40 dětí bez doprovodu, u nichž je právně i logisticky možné jejich případné přijetí z Řecka, s cílem podrobit je bezpečnostnímu prověření ze strany českých bezpečnostních složek.“

Česko je podle Hamáčka schopno přijmout čtyřicet řeckých sirotků, problém je ale jinde. Na svých sociálních sítích uvedl, že nejde o rodilé Řeky, ale o Afghánce a Pákistánce. Drtivá většina z nich jsou navíc chlapci starší čtrnácti let. A ti jsou podle Hamáčka velkým bezpečnostním rizikem. "Pokud přivezeme 15letého Afghánce, který už má svoje návyky, tak tady velmi pravděpodobně ten člověk nezůstane a pokusí se dostat k nějaké své širší rodině, kterou pravděpodobně má někde v západní Evropě,“ uvedl k problematice ministr.

Celé vyjádření Jana Hamáčka přinášíme v nezkrácené podobě:

"Rád bych se vyjádřil ke kauze přijetí syrských dětí. Chci jasně říci, že nejsem žádné monstrum, které by odmítalo pomoci malým dětem bez doprovodu, které by byly v nějaké tíživé situaci. Nicméně podle všech informací, které máme, žádné takovéto děti se na řecké straně nenacházejí. Respektive pokud tam jsou, tak jsou součástí nějakého systému péče na řecké straně.

Je potřeba ale vše uvést na pravou míru. M. Kalousek rád každého kritizuje. Naposledy se pustil do mě. Přidali se k němu i Lidovci. Já chci říct, že rozhodně odmítám, že bych na výzvu Řeků nereagoval. Naopak bych rád zopakoval svou žádost o poskytnutí seznamu konkrétních 40 dětí bez doprovodu, u nichž je právně i logisticky možné jejich případné přijetí z Řecka podrobit bezpečnostnímu prověření.

Podle našich statistik je opravdu v Řecku přes 4000 nezletilých, tzn. mladších 18 let bez doprovodu, nicméně dvě třetiny z nich jsou Afghánci a Pákistánci, 93 procent z nich je starších 14 let a 94 procent z nich jsou chlapci. Ten typický nezletilý bez doprovodu je Afghánec nebo Pákistánec starší 14 let, což rozhodně nesplňuje definici malého syrského opuštěného sirotka. Příchod takovýchto mladistvých by byl pro naši zemi bezpečnostním rizikem, což nepřipustím."

Dále pak doplnil, že tito mladíci se leckdy dělají mladší, než ve skutečnosti jsou, takže by se mohlo snadno stát, že ve skupině patnáctiletých by dorazila většina osmnáctiletých a starších mužů.

Svým kritikům také vzkázal, že o situaci si nic nezjistili a měli by se ho buď přímo zeptat, nebo se alespoň podívat na data, která má k dispozici Vysoký komisař OSN pro uprchlíky.

Mezi největší kritiky patří třeba sdružení Pražské matky, které šéfovi ČSSD napsalo otevřený dopis.

Ozvali se ale také opozoční poslanci, napříkad Miroslav Kalousek z TOP 09 na Hamáčkův postoj ve Sněmovně reagoval slovy: "Pokládal bych za ostudné a hanebné, kdyby bohatá a bezpečná země, jakou je ČR, odmítla přijmout 40 dětí a postarat se o ně.“

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu přijetí uprchlíků z Řecka: