Ministr Plaga promluvil o návratu do škol, maturitách i přijímačkách

Téměř měsíc už jsou školy zavřené, žáky učitelé vyučují distanční formou. Ministr školství proto navrhuje zrušit klasifikaci například výtvarné či hudební výchovy a u ostatních předmětů místo známky, hodnotit slovně. "V této situaci to formativní hodnocení nikoliv známkou ale zpětnou vazbou je na místě," vysvětlil ministr Plaga.

Jestli se studenti vrátí zpět do lavic v polovině května, bude záležet i na tom, jestli budou mít školy dostatek dezinfekce nebo roušek. "Pokud to bude dezinfekce, další podmínky pro konání přijímaček, výuky, tak ty školy musí mít možnost, aby to měly, jen tak je možné naše školy otevřít," přiznává ministr.

Přijímačky

Ve zvýšeném hygienickém duchu by se 14 dnů po otevření škol konaly přijímací zkoušky na střední školy. Řada rodičů přitom nesouhlasí s tím, že by na ně měly žáci kvůli koronaviru jen jeden pokus. Petici už podepsaly čtyři tisíce lidí.

"Druhý výsledek se bude propisovat do té školy. Chápu rodiče, že to může optikou ze dvou na jeden vypadat jako újma," přiznává ministr Plaga. "Ta věc není domyšlena, my jsme žádali ministerstvo školství, aby to promyslelo, ale bylo to odmítnuto," oponuje šéf ODS Petr Fiala.

Co se týká přijímaček na vysoké školy, ty by mohly proběhnout dálkově, stejný průběh ministr školství navrhuje i u státnic. Projednávat to má příští týden Sněmovna.

Maturity

Podle ministra školství se už nic nebude měnit na tom, že pokud se školy do 1. června neotevřou, maturita bude udělena průměrem ze tří posledních vysvědčení. Pokud by prý chtěl někdo lepší známku, mohl by jít na druhý řádný termín v září.



Ministerstvo školství po Velikonocích vydá vyhlášku, která by měla učitelům dát návod, jak klasifikovat děti v druhé polovině současného školního roku. Součástí vyhlášky podle něj bude doporučení neklasifikovat „výchovy“, tedy předměty jako tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova.