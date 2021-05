Ministr Zaorálek boural na D1! Do jeho superbu narazil kamion

Podle Lagronové byl ministr na cestě na besedu do Ostravy. Ve služebním superbu seděl pouze on a jeho řidič. "Po cestě do Ostravy měl do služebního automobilu pana ministra narazit kamion. Auto v tu chvíli řídil jeho osobní řidič. Oba dva jsou bez zranění. Čeká se na náhradní automobil" uvedla pro TN.cz mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

"V současné době prověřujeme dopravní nehodu na 20. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, kde došlo ke srážce kamionu a osobního automobilu. Nehoda se obešla bez zranění," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Zatloukalová.

Řidič kamionu bulharské národnosti podle policie narazil při jízdě do služebního superbu, při nehodě mělo dojít pouze k lehkému pomačkání plechů. Přesnou příčinu nehody bude policie i nadále vyšetřovat.

Dálnice je v současné chvíli průjezdná pouze jedním jízdním pruhem.