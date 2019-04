"Mirkův odchod jsem obrečela," přiznala Lea. "S**e mě to!"

Ve středu mohli diváci sledovat další díl oblíbené kuchařské show MasterChef Česko. V něm se museli soutěžící poprat s výzvou v podobě mořských plodů. A ne všichni se s úkolem popasovali statečně. V pořadu Jak to vidí MasterChef hodnotily patnáctý díl oblíbené soutěže Kristína a Lea.

V pořadu Jak to vidí MasterChef prozradila studentka Kristína, jak prožívá svůj návrat do show. "Rozhodla jsem se, že do toho dám všechno," řekla. "Teď musím porotcům dokázat, že tam patřím."

V 15. díle museli soutěžící čelit náročné výzvě a připravit jídlo z mořských plodů. O své místo v soutěži přišel Mirek. Jeho jídlo z mořských plodů se odvážil ochutnat jediný z porotců, Radek Kašpárek. Udělalo se mu tak špatně, že musel z placu odejít. "Já se snad pobleju," křičel znechuceně.

Svým jídlem Mirek porotu vyloženě zklamal. "Bylo to strašné," nebral si servítky porotce Přemek Forejt. "To jídlo bylo strašně podceněné, bylo to fakt neomluvitelný," dodal.

Lea se s Mirkem v průběhu soutěže dost skamarádila. Když ho porotci ze soutěže vyřadili, dost ji to vzalo. Jeho odchod dokonce oplakala. "Mirek je kámoš, tak mě to prostě s**e," řekla natvrdo v Jak to vidí MasterChef mladá barmanka.







S Mirkem se Lea poznala už na prvním castingu a hned si tam padli do noty. Líp se poznali až na hotelu, kde soutěžící bydlí. "Dole byl bar, tam jsme se bavili," prozradila. "Společně jsme studovali kuchařky," smála se.

Co holky v pořadu uvařily moderátorce Tereze? Jak snáší kritiku od poroty? Přály odchod soutěžící Šárce? To zjistíte v nejnovějším dílu Jak to vidí MasterChef! Zatím poslední epizodu MasterChefa najdete na webu NovaPlus, všechny na VOYO.