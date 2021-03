Moderátorce TV Nova se narodilo miminko. Po porodu skončila na JIP!

Páteční den byl pro moderátorku Katku Říhovou výjimečným, přivedla na svět své první děťátko. Společného času si ale zatím moc neužily. "Malou jsem viděla všehovšudy třikrát, jednou na porodním sále a potom ji dvakrát přinesli ukázat, takže pocity jsou zatím velice krátké. Ale vím, že ji strašně miluju," svěřila se v sobotu dopoledne rosnička.

Bez komplikací se ale porod neobešel. "Bylo to teda fakt náročný. Já jsem se na porod poctivě připravovala, chodila jsem na procházky, jedla jsem chilli, absolvovala jsem předporodní kurzy. Na všechno jsem byla připravená, přistupovala jsem k tomu pozitivně. Potom mi ultrazvukem zjistili, že miminko bude větší, jenomže já jsem trošku menší" prozradila.

"Takže mi nabídli vyvolávaný porod, asi čtyři dny před termínem, aby se co nejrychleji dostala ven. Jenomže na to moc nereagovala, tři dny jsme ten porod vyvolávali, načež se to trochu rozjelo, ale málo. Holčička měla větší hlavičku, takže nebyla schopná projít. Tak jsme museli zvolit variantu, že na svět přijde jako císařovna," popisuje okolnosti porodu Říhová.

Sice neproběhl hladce, obě jsou ale v pořádku. "Je zdravá, krásná, váží asi 3 700 gramů, takže je to opravdu macík. Já jsem teď na jednotce intenzivní péče, dneska by mě měli přendat na pokoj a tam se budeme s malou více seznamovat a tam se mi také bude hojit jizva po císaři. Ta rekonvalescence bude odhadem trvat pět až šest dní," prozradila moderátorka, co ji čeká.

Na návštěvu k ní na JIP nikdo nemůže, v nemocnici platí zákaz. Tatínek malé Sofinky ale u porodu být mohl. "Za což jsem strašně ráda. To před rokem touto dobu nebylo možný," svěřila se moderátorka. Personál porodnice byl dle jejích slov velmi milý. "Tady v Podolí to prostě umí, všichni jsou tu profesionální," pochvaluje si.

Jméno Sofie vybírali dlouho. "Konzultovali jsme to všude možně, dokonce i z numerologických hledisek. Sofie by podle všeho měla mít krásný osud a znamená moudrost," vysvětlila Říhová konečné rozhodnutí.

Tatínkem Sofinky je exmanžel moderátorky. "My jsme byli svoji, pak jsme se rozvedli a pak jsme si pořídili dítě. Je to pořád exmanžel, ale je to hrdý otec," popisuej rosnička netradiční rodinné vztahy. Katku Říhovou mohou diváci TV Nova znát z obrazovek jako rosničku, která přináší předpovědi počasí. Její hlas je slyšet také na Evropě 2, kde moderuje spolu s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým.

