Multigenerační dovolená: Na dovolenou v každém věku

Dovolená, kde si každý užije to své a nebude se víceméně muset nijak omezovat, je dovolenou snů. Splňuje představy pravého relaxu, odpočinku a zábavy. Aktuálním trendem v cestování jsou zájezdy ve větším počtu lidí, a to v mixu všech věkových kategorií.

"Všimli jsme si, že cestování v početnější skupině, a to zejména v rodině různých generací, se stává stále oblíbenější. Nazvali jsme to multigenerační dovolená,“ vysvětluje nový trend Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue Style.

Je jasné, že každý člen rodiny, nezávisle na věku, se dokáže plně oddat představám, co pro něj znamená ideální dovolená. Děti se nejspíš vidí, jak řádí ve vodě, ať už v menších vlnách na kraji moře, nebo v bazénu, od brouzdaliště, až po bazén s klouzačkami nebo aquaparkem.

Jejich rodiče vidí rozesmáté obličeje svých dětí, ale zároveň sebe na lehátku na pláži nebo u bazénu, pod slunečníkem s knížkou v ruce, koktejlem na stolečku a slunečními paprsky na kůži. Představují si společné výlety do okolí, na kolech, túry do přírody a gastronomické zážitky v tavernách a restauracích. Nebudeme si nic nalhávat, nejspíš si na své ideální dovolené představují sami sebe i v momentech bez dětí.



Prarodiče, kteří vyrazí společně s nimi, vidí rozesmáté obličeje celé rodiny. Rodiče odpočívají, když prarodiče hlídají. Vnoučata řádí, když tráví společné chvíle s babičkou a dědou. A když si ti chtějí odpočinout, naordinují si čas jen ve dvou, ať už u bazénu nebo na dobré večeři.

Zní to možná nereálně, ale dnes to nereálné není! Chce to jen vybrat si správnou destinaci a zejména správný hotel, kde se ubytovat. Dobře zvolit je základ.

"Vyrazit na dovolenou v početné rodině, kde má každý, od malého špunta, až po babičku, svá osobní přání a představy, samozřejmě vyžaduje větší organizaci a promýšlení. Naším cílem je klientům vše maximálně zjednodušit hned od začátku, kdy si dovolenou vybírají,“ doplňuje Rušikvas z CK Blue Style.

"Rozhodli jsme se proto na multigenerační dovolenou více zaměřit a najít a doporučit ubytování, které bude splňovat požadavky všech,“ dodává.

Co je na rodinné dovolené pro řadu z nás to nejdůležitější? Odpočinout si, trávit čas dohromady, ale hlavně si navzájem nepřekážet a mít možnost se oddělit, kdykoliv chceme. Svoboda možností, to je to, co hledáme. Správný typ ubytování nám v tom může hodně pomoci.



Vybrané hotelové rezorty v řadě oblíbených dovolenkových destinací disponují ve svém areálu službami a prostory, kde si své najdou jak děti, tak dospělí. Mají bazény pro velké i malé, samostatné nebo se skluzavkami a aquaparkem, několik restaurací a barů, a pro klidnou multigenerační dovolenou to nejdůležitější – místa určená pouze pro dospělé!



Může se jednat o zóny pro dospělé nebo celé části s vlastním ubytováním, bazénem, restauracemi a barem. Někde jsou dokonce pouze pro dospělé vyhrazeny i úseky na plážích.

"Sami jsme si to vyzkoušeli, abychom si dokázali představit, co by rodina na dovolené s dětmi i prarodiči nejvíce ocenila, aby byl spokojený každý z nich. Zamysleli jsme se nad více věcmi, co by mohli hledat, ale zóna pro dospělé, kde mají možnost si odpočinout od všeho toho ruchu okolo, je jedním ze základních kritérií hotelů vhodných pro multigenerační dovolenou,“ vysvětluje koncept Rušikvas.

"Vedle toho rodiče jistě ocení i animační programy a dětské kluby jako například náš Croco Club, kde se o děti postarají česky mluvící, vyškolení animátoři,“ dodává.

Nejenom, že na cesty teď má možnost vyrazit každý a v každém věku, ale nechá-li si poradit kam a kde se ubytovat, mohou dokonce všichni vyrazit společně. Užít si čas dohromady, vypomoct si a nebo si odpočinout každý zvlášť či ve dvojici. Tomu se říká dovolená, jak je vám libo.

Cestovní kancelář Blue Style, která s konceptem multigenerační dovolené přišla, se klientům snaží pomoci najít vhodné ubytování už při výběru zájezdu. K tomuto účelu sestavila nejenom seznam doporučovaných hotelů, ale v rámci katalogu tyto hotely rovnou označila ikonou "multigenerační dovolená“.