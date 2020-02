Muž neunesl nízký výkon svého auta. Vybržďoval, hrozil a mával odznakem

Na videu z palubní kamery v dodávce je vidět, jak si rozzuřený muž z malého bílého auta šel s řidičem dodávky vyřídit účty za domnělé přestupky. Mával služebním průkazem. "Normálně mám chuť tě vytáhnout z toho auta a rozbít ti držku," volal. "Jako policajt?" ptal se řidič dodávky David Pilný. "Vymlátit ti zuby! Mně to je jedno prostě," rozčiloval se muž s průkazem.

Řidič malého auta měl vztek kvůli nedokončenému předjíždění o deset kilometrů dříve u obce Jítrava na Liberecku. "Zjistil, že už na to nemá, tak musel asi pravděpodobně šlápnout na brzdu," popsal později řidič dodávky. Malé auto jeho dodávku nakonec předjelo a následovala série přestupků.

Malé auto odbočilo k autobusové zastávce. Pak předjelo řidiče dodávky zprava, dokonce přeš "šrafování". "Musel jsem přibrzdit, abych ho tam nenaboural," přiblížil Pilný.

Když řidič ukázal z okénka policejní odznak, šofér dodávky zastavil. "V místě, kde je to naprosto zakázané. V zatáčce, v prostoru křižovatky. A nutil řidiče, aby tam zůstal s ním," popsal dopravní expert Roman Budský.

"Vy neznáte předpisy? Když víte, že vás někdo předjíždí a už tam nemá jinou možnost, tak jste měl podle zákona přibrzdit," vykřikoval řidič malého auta.

"Není to pravda. Nesmíme ani omezit řidiče v pruhu, do kterého přejíždíme," vysvětlil dopravní expert.

Incident skončil ránou do auta. "Nauč se ku**a jezdit! Rozumíš tomu?!" křičel jak smyslů zbavený řidič autíčka. "Kdyby takový člověk podstoupil dopravně psychologické vyšetření, možná by to nebylo od věci," doporučil Budský.

Štáb televize Nova video předal policii kvůli přestupkům i kvůli ověření, zda se jednalo o policistu. "Oznámení o události jsme dnes přijali a budeme ji prověřovat," řekla v sobotu mluvčí policie Ivana Baláková.

Úsek přitom patří k těm nejnebezpečnějším na Liberecku. Na silnici u Jítravy natočily štáby televize Nova už čtyři smrtelné nehody.