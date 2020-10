Muž k výslechu přijel autem, za volantem ale neměl co dělat

Do maléru se dostal 21letý muž vlastní vinou. Na ostrovskou policejní služebnu musel k výslechu. Kriminalistům měl co vysvětlovat, protože se dostal do šarvátky, popral se a hrozila mu za to pokuta. Přijel autem a hned na sebe upoutal pozornost sloužících policistů. Zaparkoval totiž na parkovišti pro jejich služební vozidla. Nakonec zjistili, že má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel. Muži za to hrozí dokonce vězení. Soud ho může za mříže poslat až na dva roky.