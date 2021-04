Agresivního psa muž neuhlídal, obvinili ho. Zvíře zmrzačilo malé dítě

Incident se stal ve čtvrtek 1. dubna v parku na pražském Petříně. Osmapadesátiletý muž tam venčil půjčeného psa, když se zvíře najednou rozeběhlo a zaútočilo na čtyřletého chlapce a způsobilo mu vážná zranění.

Podle svědků muž na místě zjišťoval stav dítěte, pak se ale i se zvířetem vytratil. Policie po něm vyhlásila pátrání. Poté, co se výzva objevila v médiích, se dotyčný přihlásil na policejní služebně. Tam prý uvedl, že se roční pes rasy liondog bull, kterého si půjčil od kamarádky, utrhl z karabiny. A s dítětem si chtěl zřejmě hrát. To ale začalo křičet, načež pes zaútočil. Pak prý odešel, protože zvíře na místě vzbuzovalo rozruch.



Policie teď muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Také podala podnět na veterinární správu, aby byl pes muži odebrán. Jak už ale bylo zmíněno, ten tvrdí, že není jeho.

Policii se prý navíc ozval další svědek, který řekl, že jen pár dnů před tímto incidentem ho na Petříně napadl stejný pes. I to by mohla být přitěžující okolnost u soudu, kde obviněnému hrozí až čtyřleté vězení. Dobrá zpráva je, že zdravotní stav pokousaného chlapce, který byl uveden po útoku do umělého spánku, se podle policie už zlepšil. Přesto dál zůstává v nemocnici.

Připomeňte si případ v reportáži TV Nova:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.