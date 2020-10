My vyznamenání nevrátíme, shodují se Zemanem ocenění umělci

Hůlka se rozhodl vyznamenání vrátit mimo jiné i kvůli nedávným výrokům prezidenta Zemana. "Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici. Proč to děláš? Co Tě k tomu vede? Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ?" napsal zpěvák v dopise. Více se dočtete zde.

Medaili za zásluhy dostal od prezidenta v roce 2015 hudebník František "Ringo" Čech. Krok zpěváka Daniela Hůlky podle svých slov nechápe. "Když chce vrátit vyznamenání, tak ať ho vrátí. Já jsem to četl, co napsal Daniel Hůlka, ani jsem to nepochopil. Já jsem vám chtěl jen říct, když není s vyznamenáním spokojený, ať ho vrátí," řekl rázně František Ringo Čech.

V roce 2017 si pro vyznamenání do Vladislavského sálu Pražského hradu přišel i herec Luděk Sobota. Toho výroky prezidenta Zemana nijak nepobuřují a souhlasí s nimi. "Já jsem byl potěšený tím vyznamenáním, já si myslím, že dostat státní vyznamenání, to je velká pocta. Já pana Hůlku osobně neznám, mě je to jedno jestli to chce vrátit nebo ne, já jsem byl ale poctěný a jinak já s většinou z toho, co prezident dělá a co vymyslí, s tím souhlasím," uvedl pro TN.cz herec Luděk Sobota.

Vyjádření Miloše Zemana nevadí ani herci Ivanu Vyskočilovi. Ten si vyznamenání převzal 28. října 2018. "Já si vyznamenání pana prezidenta stále vážím, stále jsem na něj hrdý a v mnohém, co pan prezident říká s ním souhlasím. Protože pan prezident neříká to, co mu pan Hůlka klade do úst. On neříká, že mají všichni zkrachovat. Ale v kapitalistické společnosti je naprosto běžné, že některé firmy krachují a některé vydělávají, " uvedl pro TN.cz herec Ivan Vyskočil.

Že to mají herci a další umělci těžké, přiznává. Podle Vyskočila jsou i jiné obory, kde se mohou umělci uplatnit, když jjou v nouzi. "Já taky jsem odkázaný jen na důchod a když mi to nebude stačit, tak si půjdu sednout do obchodu k pokladně," dodal herec.