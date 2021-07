Na chlapečka z Olomoucka zaútočila zmije! Kousla ho přímo do krku

V olomoucké fakultní nemocnici skončil chlapec, kterého v neděli uštkla do krku zmije. Had zaútočil v chatové oblasti u Jívové. Zděšená matka začala krev z rány vysávat. Protože je lokalita hůře dostupná, pro dítě letěl vrtulník. Podle záchranářů byl ale jeho stav stabilizovaný.

Na první případ uštkutí zmijí na Olomoucku upozornil Deník, informaci TN.cz potvrdila i mluvčí záchranářů Lucie Mikisková.

"V chatové oblasti jsme zasahovali v neděli krátce po 13. hodině," sdělila s tím, že podle dostupných informací našli lidé hada na zahradě v bazénu, kde se chtěl zřejmě ochladit. Z vody ho vytáhli, děti ale zmiji v terénu dál pozorovaly. Až nakonec zaútočila.

"Malého chlapce uštkla do oblasti krku. Matka na to měla reagovat první pomocí a začala z rány vysávat krev ven. Dítě mělo lehký otok v oblasti uštknutí, ale mohlo to být po vysávání krve, zduření tkáně," upřesnila Mikisková.

Co se vysávání jedu z krve týče, odborníci ho nedoporučují. "Dnes už se to standardně nedělá. Je nutné zachovat klid, ticho, podávat tekutiny, případně chladit okolí uštknutí či zavolat záchrannou službu," upozornila Mikisková. V případě alergické reakce je na místě poradit se o dalším postupu s operátorem na lince 155.

Chlapce transportoval kvůli obtížnějšímu terénu do nemocnice vrtulník, jeho stav byl zcela stabilizovaný, nebylo třeba ani podávat antisérum. "Nedošlo k ohrožení vitálních funkcí," vysvětlila mluvčí.

V horkých dnech můžete na plazy narazit poměrně snadno. Vydávají se za místy, kde by se mohli ochladit. Před týdnem našel zmiji v regálu s dětským oblečením personál jednoho obchodu na Sokolovsku. Další zmije pak pravděpodobně uštknula malého chlapce na Náchodsku.

"Zasahovali jsme u nezletilého dítěte kousnutého hadem, na místo vyjížděla nejbližší lékařská posádka. Posléze byl transportován letecky na JIP Fakultní nemocnice v Hradci Králové, po celou dobu byl ve stabilním stavu," sdělili redakci TN.cz královéhradečtí záchranáři.

Nejen zmije, ale i krajty. V Česku se za poslední roky rapidně zvýšil počet odchycených hadů. Podívejte se na reportáž: