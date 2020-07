V Praze to v noci vřelo! Desítky lidí se servaly, zasahovala policie. VIDEO

První oznámení policisté obdrželi okolo jedné hodiny ráno. Volající jim řekl, že se v ulici Veletržní na pražské Letné pere několik lidí. Když tam policie dorazila, už se podle mluvčího Jana Rybanského nikdo nerval, desítky lidí ale byly na ulici a dělaly hluk.

"Během následujících hodin jsme obdrželi ještě několik oznámení kvůli rušení nočního klidu. Na místě zasahovalo několik jednotek z místního oddělení, pohotovostní motorizované jednotky i speciální pořádkové jednotky," řekl pro TN.cz Rybanský.

Při akci nikoho nezadrželi, jeden z výtržníků od nich ale na místě dostal blokovou pokutu ve výši tisíc korun za neuposlechnutí výzvy. "Podle našich informací neměl být nikdo zraněný," doplnil Rybanský s tím, že nikdo ani nepodal trestní oznámení kvůli napadení.

Rezidenti si v noci kvůli podivné sešlosti příliš nepospali. Jeden z nich noční incident zaznamenal na kameru. Chvílemi to působí, jako by záběry pocházely z nějaké noční demonstrace. "Ve dvě v noci řvali jak stádo paviánů. Bylo to pěkně slyšet z Malířské i přes zavřená okna," napsala jedna z místních.