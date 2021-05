Na nádraží v Kalifornii se střílelo, na místě je několik mrtvých a zraněných

Útočník začal v areálu železniční společnosti v kalifornském San Jose střílet před půl čtvrtou odpoledne středoevropského času. Mluvčí tamější policie Russell Davis agentuře AP potvrdil, že na místě je několik mrtvých a zraněných.

Jejich počet zatím upřesnit nedokázal. Pravděpodobný pachatel už je po smrti. Není jasné, zda ho zneškodnili policisté, anebo obrátil zbraň proti sobě.

Železniční budova, ve které obrojenec rozpoutal peklo, těsně sousedí s policejní stanicí. Slouží jako depo vlaků a kontrolní stanoviště železniční trati. Mezi oběťmi útoku Davise i její zaměstnanci.

Starosta města Sam Liccardo vyjádřil pozůstalým hlubokou soustrast. "Naše srdce pohltila bolest za rodiny těch, kteří přišli o život při této příšerné střelbě. Útočník je po smrti," napsal na twitteru.

