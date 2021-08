Na potápěče často útočí mořští hadi. Pletou si je se samicemi, tvrdí vědci

Dlouhá léta se odborníci i potápěči zabývali tím, proč hadi na člověka útočí. Australští vědci proto začali jejich chování zkoumat a sledovali volně žijící mořské hady v jižní oblasti Velkého bariérového útesu. Studie totiž zatím vždy dokládaly, že mořští hadi by raději uplavali, než aby se střetli s lidmi.



Podle nejnovějšího výzkumu publikovaném v časopisu Scientific Reports se hadi k potápěčům nejčastěji přibližovali v období páření a jednalo se především o samce. Ti si tak člověka pletli jednoduše se samičkou.



To, co se lidem mohlo zdát jako nepříjemný útok, bylo jen pouhé namlouvání. "Had totiž samici šlehne jazykem, aby zkontroloval kůži a ujistil se, že se jedná o správný druh a pohlaví,“ uvedl pro CNN spoluautor studie Rick Shine.



Odborníci při útoku doporučují zachovat klid. Ve chvíli, kdy had zjistí, že potápěč není samice, zase odpluje a bude svou lásku hledat jinde.

