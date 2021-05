Za cestu na Mars nemusíte dát miliardy. Stačí si udělat výlet do Číny

Cesta na Mars bude pro veřejnost ještě nějakou dobu zapovězena a až to bude možné, bude stát jmění. Už teď ale mají lidé možnost zažít pocit, jako by se na Rudé planetě nacházeli. V Číně totiž existuje město, které je přezdívané Mars a to právoplatně. Ve městě Čching-chaj Leng-chu vybudovali vesnici, která simuluje podmínky prostředí na Marsu a okolí lemuje oblast červených skal, která je označována jako "nejmarťanštější" místo na Zemi. Posuďte to sami po zhlédnutí videa pod titulkem.