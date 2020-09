Na Slovensko naposledy bez karantény. Od pátku platí přísná opatření

Ve čtvrtek mohou Češi naposledy vycestovat na Slovensko bez toho, aniž by museli podstoupit test na Covid-19, nebo v zemi nastoupit do státní karantény. Na česko-slovenských hranicích budou od pátku probíhat namátkové kontroly.

Česko bude od pátku podle slovenských úřadů formálně červené, bude mít ale některé výhody "zelených" zemí – například volný vstup pro studenty nebo pendlery z pohraničí. Přitom není vyloučené, že se kvůli zhoršující se situaci u nás pravidla ještě zpřísní. Celosvětově počet nakažených koronavirem překonal 30 milionů.

"Spousta lidí upírá své naděje k vakcíně, ale pojďme si to ujasnit. Na pandemii neexistuje žádný všelék. Vakcína samotná tuhle krizi nevyřeší, rozhodně ne v nejbližší době," vyjádřil se generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres.

Rekordní počet nových případů nákazy během jednoho dne hlásí Indie. Za 24 hodin se v zemi objevilo 97 894 případů. Během posledních dvou týdnů navíc každý den zemřelo více než 1000 lidí pozitivních na Covid-19.

Země je s více než pěti miliony nakažených druhá za Spojenými státy. Tam je koronavirus hlavním tématem nadcházejících prezidentských voleb.

"Nezmizí to jako zázrak. Ve skutečnosti, i když tu bude vakcína, nebude dostupná pro většinu populace až do roku 2021, kdy to uděláme my," prohlásil demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden.

"Vyzývám Joea Bidena, aby přestal šířit své teorie proti vakcíně, protože to jenom ubližuje," oponovala současná hlava USA, Donald Trump.

Spojené státy hlásí necelých 7 milionů nakažených, počet obětí už podle některých zdrojů přesáhnul 200 tisíc, což je nejvíc na světě.