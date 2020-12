Na Vánoce o chytré hodinky na ruce více

Vzhledem k předvánočním slevám, které tohoto trendu využívají, je začátek prosince ideální příležitostí si takovou radost dopřát i sobě. Pomůžeme vám se zorientovat.



Kolik do hodinek chcete investovat?



Když si rozevřete nabídku jakéhokoliv obchodu s elektronikou, patrně na vás na první pohled vybafnou chytré hodinky za velmi vysoké ceny. Bohužel žijeme ve světe, kde se mnozí pídí po abstraktním sociálním statusu. Vymaňte se z pasti konzumerismu a jablka ignorujte.



Místo jablka jednu čerstvou hrušku za desetinu ceny. Víceméně všechny chytré hodinky dnes spolupracují s telefony Android i iOS, rozdíly jsou zanedbatelné. Výběr nemusíte omezovat ani na tradiční značky. Sáhnout můžete například po české značce Smartomat , která si v posledních letech buduje značné renomé. A to i na poli velkého výběru elegantních dámských chytrých hodinek s důrazem na luxusní zpracování a jedinečný design.Chytré hodinky musí v první řadě upoutat náš zrak, pak až se pídíme po tom, co vlastně nabízejí. Dejme do kupy pár funkcí, které by vás měli zajímat, a zbytek přehlížejte.U sportovních funkcí se ohlížejte zejména po výpočtu spálených kaloriích, krokoměru a měření tepové frekvence. U měření tepové frekvence některé hodinky nabízejí konstantní dohled nad vaším srdcem, některé ji změří jen když si o to řeknete. Dnes už mezi funkcemi naleznete i orientační měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi.Pro muže bychom doporučili Smartomat Squarz X GPS , které disponují GPS a z chytrých funkcí vám žádná chybět nebude. Ženám pak doporučíme elegantní dámské chytré hodinky z prémiové kolekce ARMODD Candywatch Premium dostupné ve stříbrné i zlaté variantě. Pokud chcete něco univerzálnějšího, pak jsou ideální volbou Smartomat Roundband 2 Pokud chcete na chytrých hodinkách zejména číst zprávy a notifikace, zaměřte se na co největší displej, díky kterému se vám bude s hodinkami snáze manipulovat. U výdrže baterie se zaměřte na udávanou životnost ve dnech při běžném použití. Kapacita baterie v mAh je zavádějící, jelikož se všechny chytré hodinky liší výkonem a ty vybavenější mohou spotřebovat více energie než ty méně výkonné.V neposlední řadě je důležité se ohlížet i po lokalizaci. Smartomat v tomhle výběr zjednodušuje, všechny chytré hodinky zakoupíte s českým manuálem a lokalizovanou aplikací. Většina chytrých hodinek nabízí navíc i menu kompletně v češtině.