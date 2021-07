Zemřela hraběnka Nostitzová. Byla to nóbl paní, vzpomíná Bohdalová

Přišla další rána pro českou modrou krev. V úterý zemřela hraběnka Mathilda Nostitzová ve věku požehaných 85 let. Hraběnka byla patronkou nevidomých. Pro TN.cz na ni zavzpomínali její blízcí i herečka Jiřina Bohdalová.

Do šlechtického nebe odešla v noci z úterý na středu hraběnka Mathilda Nostitzová z významného českého rodu. Zemřela ve věku 85 let. Byla patronkou Nadačního fondu Mathilda, který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Informaci o jejím úmrtí přinesl portál Blesk.

Její kolegyně a dlouholetá přítelkyně o ní mluví jako o patronce nevidomých. "Pomáhala s výcvikem vodicích psů. Byla prostě taková opravdu patronka nevidomých, do hodně vysokého věku byla velice aktivní v té pomoci a dávala, co mohla. Hlavně srdce," vzpomíná na ni Hana Jasenovcová, vedoucí výcviku vodicích psů.

Takto na hraběnku její kamarádka Hana Jasencová vzpomíná:

Podle informací blízkých osob hraběnka Nostitzová poslední dva roky bojovala se zákeřnou nemocí. Prý ale s grácií jí vlastní. "Byla velice statečná a s nemocí se vyrovnávala optimismem," popisuje Jasenovcová.

"Znali jsme se přes 25 let. Byla obrovská inspirace. Vždy za námi stála. Vždy byla empatická a vždy se zajímala o vše, co se děje. Vždy se snažila pomoci tam, kde bylo potřeba něco udělat. Nebyla lhostejná," nastínil její povahu ředitel Nadačního fondu Mathilda Luboš Krapka.

"Tak blízce jsem ji neznala, ale byla to velice nóbl paní. Je jí škoda jako každého dobrého člověka," sdělila pro TN.cz herečka Jiřina Bohdalová, která se s ní potkávala na charitativních akcích.

Zavzpomínal na ni i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který ji znal z akcí pořádaných ve Werichově vile, který postavili hraběnčini předci. "Její dobrosrdečnost, laskavost a síla vytrvat v boji za to, co je správné, byla opravdu výjimečná. Ne, paní hraběnka nebyla jako všichni ostatní, byla to mimořádná osobnost. A všem nám bude chybět," napsal na twitter.

Hraběnka se narodila 12. června roku 1936 na zámku v Plané, který později zabavili komunisté. Ten se jí ale nikdy nevrátil zpět. "Myslím, že dosáhla toho, co chtěla. Měla moc ráda Česko. Jediná kaňka je, že jí stát nevrátil zámek v Plané. Dodnes ho nemá zpátky a nejspíš už tedy mít nebude," dodal smutně Krapka.

Mathilda Nostitzová byla nejstarší dcerou hraběte Nostitze. Po roce 1948, kdy se k moci dostali komunisté, byli s rodinou nuceni opustit Československo (podle Jasencové). Hraběnka se odstěhovala do Itálie, kde si v roce 1970 vzala italského diplomata Maria Quadliottiho.

Přestože hraběnka žila od svých 12 let v zahraničí, vždy se o situaci doma zajímala a Česko jí nikdy nepřestalo chybět. Vrátila se po roce 1989 hned, jak to bylo možné. A začala také s charitativní činností. Více než 20 let pomáhala lidem se zrakovým postižením. Za tuto činnost obdržela i řadu ocenění.

Byla také patronkou a spoluzakladatelkou Nadačního fondu Mathilda, který se věnuje péči o lidi s těžkým zrakovým postižením. Sama hraběnka byla také vášnivou milovnicí psů, a tak je i cvičila, aby mohli sloužit jako vodicí.

Nedávno zemřela také hraběnka Karolina Wratislavová z Mitrovic, rozená Sternbergová. Byla sestrou šlechtice Zdeňka Sternberga, majitele hradu Český Šternberk a zámku Březina, který odešel na odpočinek začátkem roku.