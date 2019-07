Nadchod ve Strakonicích je v havarijním stavu! Podepřou ho

Nadchod pro chodce na Katovické ulici ve Strakonicích město uzavřelo kvůli havarijnímu stavu na začátku týdne. Podle vedení města mohl lávku poškodit nadměrný náklad, který ulicí projížděl. Zřejmě se zachytil o spodní část na dvou nosných bodech.

O špatném technickém stavu a budoucnosti lávky se ve městě mluvilo už před deseti lety. Nadchod prohlédla odborná firma, podle které je nyní nutné lávku podepřít a zpevnit hlavní nosník. To by mělo město udělat v nejbližší době. Otázkou je, co bude s lávkou dál. Město ji buď bude muset opravit, nebo odstranit. Obě varianty jsou ale podle vedení Strakonic finančně náročné.

O osudu nadchodu budou zřejmě rozhodovat obyvatelé města. Především z přilehlého sídliště. "To měli zbourat už dávno," řekl jeden z oslovených obyvatel. "Nikdy jsem na ní nebyl," dodal další z místních.