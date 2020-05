Naděje pro rodiče dětí ve školkách: Ošetřovné možná přece jen dostanou!

Kvůli otevírání mateřských škol a nároku rodičů na ošetřovné vznikla i petice, která našla podporu u Pedagogické komory. "V případě obnovení provozu konkrétní mateřské školy ztrácí podle současných pravidel všichni rodiče nárok na ošetřovné. Je třeba systém nastavit tak, aby v případě, že se rodiče rozhodnou zůstat se svým dítětem doma, měli nadále nárok na ošetřovné, i když bude MŠ otevřena," stojí v petici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už dříve na svých stránkách jasně uvedlo, že při znovuotevření mateřských škol "přestává platit podmínka péče", rodič proto už nemusí zůstat s dítětem doma. Nyní však podle ministryně Maláčové resort pracuje na upravení podmínek ošetřovného. "Stále hledáme řešení, aby rodiny, které dítě do školky dát nemůžou (hlavně ze zdravotních důvodů) o ošetřovné nepřišly," řekla Maláčová.

Z vyjádření ministerstva nicméně vyplývá, že nárok na ošetřovné by měli nadále pouze rodiče, kteří nedají do školky dítě například proto, že je v rizikové skupině, nemocné, anebo žije v domácnosti s někým, kdo je v rizikové skupině. "Za MPSV stále platí, že uděláme maximum pro to, aby lidé, kteří z objektivních důvodů nemůžou dát dítě do školky, o nárok na ošetřovné nepřišli," uvedla mluvčí MPSV Kristýna Křupková. Objektivní důvody nicméně nespecifikovala.

Situaci kolem mateřských školek zkomplikoval fakt, že za jejich uzavřením nestojí stát, ale jejich provozovatelé. Při znovuotevření proto platí jiná pravidla, než je tomu u základních a středních škol, kde je například počet žáků v jedné třídě omezen na 15. Ve školce je kolektiv neomezen, může se tam proto v jednu chvíli sejít až 28 dětí, tedy jako za normálních okolností.

Roušky přitom nemusí mít v celé budově školky ani děti, ani personál. Na základních a středních školách je mohou žáci sundat pouze ve třídě, na chodbě a záchodech je musí mít nasazené.

Zmatky kolem uvolňování opatření a znovuotevírání škol v rodičích vyvolaly i otázky, jak je to s dětmi, které mají povinnou předškolní docházku. "Dítě plnící povinné předškolní vzdělávání nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit, může se se školou domluvit na domácí výuce," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Zda budou mít nárok na ošetřovné, je zatím nejisté.

