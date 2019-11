Nahoru a dolů. Česko bude mít první železniční most, který se zvedá

Česko bude mít historicky první zvedací železniční most. Bude stát přes průplav Vltavy v obci Lužec na Mělnicku. Most bude jedním z jedenácti, které na vodní cestě z Prahy do Mělníka budou vyměňovat. Štáb televize Nova byl u toho, když se starý most demontoval.

"Hmotnost této staré konstrukce byla kolem 80 tun. Nová bude vážit 130," vysvětlil ředitel stavební firmy Petr Sodomka. Tu na pilíře přes Vltavský kanál položí stavebníci za půl roku.

"Bude to první zdvižný železniční most v České republice, takže je to taková rarita," říká ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

S takovou stavbou u nás neměl nikdo žádnou zkušenost. Schvalovací procesy se kvůli hydraulickému mostu musely vytvořit. Příklad si proto projektanti vzali z Nizozemska.

"Když ve velíně v Hoříně nahlásí průjezd vyšší lodi, tak se zastaví železniční doprava. Most se zvedne. Ta vyšší loď propluje a most se vrátí zpátky. Musí být jistota, že to bude fungovat," popsal Sodomka.

Plavební komora v Hoříně je technickou památkou, kterou v roce 1905 vytvořil architekt Sandler. Teď je nejdražší rozpracovanou stavbou Ředitelství vodních cest.

"Bude to první komora, která bude mít zdvižný most. Vzhledem k tomu, že to je technická památka, tak musíme zachovat i ten původní vzhled," dodal Fojtů.

Kameny proto museli stavaři očíslovat. Silnice, která nad plavební komorou vedla, se sem opět vrátí. Celý obloukový most i s ní se bude zvedat pomocí hydrauliky.

Od Prahy do Mělníka se vymění 11 mostů, z toho čtyři budou zdvižné. Stát to bude dvě miliardy.