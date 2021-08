Nakažených přibývá. Může to být i kvůli PCR testům, připouští odborník

Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že počet nově nakažených, které denně odhalí laboratoře, v Česku mírně roste. Například ve středu přibylo 223 nakažených, týden předtím to bylo 206 a předminulou středu 193. Na konci června, kdy byla situace velmi příznivá, byly středeční nárůsty 136 (ke 30. 6.) a 105 (ke 23. 6.).

Během letních prázdnin se navíc provádí menší počet testů. Ve středu 11. srpna ministerstvo evidovalo necelých 80 tisíc testů. Ve středu 30. června jich bylo provedeno téměř 140 tisíc, ačkoliv případů nákazy bylo odhaleno o téměř sto méně.

Více nakažených a zároveň méně otestovaných může naznačovat sílící epidemii. Je nutné vzít ale v potaz ještě jednu proměnnou. Až do začátku července se totiž provádělo velké množství antigenních testů. Rekord byl dosažen na začátku dubna, kdy ministerstvo evidovalo téměř 400 tisíc antigenních testů za jediný den.

Souviselo to s povinným testováním zaměstnanců a školáků, tato povinnost s příchodem prázdnin skončila pro obě zmíněné skupiny. Počet provedených antigenních testů tak výrazně klesl. Naopak stoupl počet PCR testů, v těchto dnech se jich provádí více než v předchozích měsících.

Rekordní počet PCR testů

Jedním z důvodů jsou patrně dovolené v zahraničí. V řadě zemí musí cestující předložit negativní výsledek PCR testu. Stejně tak je to i při návratu do Česka. Až od června navíc začaly pojišťovna proplácet PCR testy z preventivních důvodů. Do té doby musel mít člověk buď žádanku, anebo si test zaplatit.

Vývoj počtu provedených PCR testů

Rekordní počet PCR testů byl proveden 6. srpna, tj. více než 53 tisíc. Vzhledem k tomu, že PCR testy jsou citlivější, a tím pádem i přesnější než antigenní, nabízí se otázka, zda právě tento faktor nestojí za nárůstem případů a zda se tedy nezvyšuje "pouze" počet odhalených nákaz.

Epidemiolog Petr Smejkal připouští, že počet PCR testů může hrát roli, nárůst je ale podle něj reálný. Důvodem je mimo jiné šířící se varianta delta, která je nakažlivější než původní kmen viru.

"Jestli se dělá víc PCR testů, může se samozřejmě zachytit víc pozitivních případů, ale ta čísla rostou všude. Delta určitě způsobí nárůst i v České republice, jde o to, aby se to uhlídalo a nezpůsobilo to zátěž nemocnic. Ten nárůst mě ale neznepokojuje. A určitě může být spojený s tím, že se dělá víc PCR testů," domnívá se Smejkal.

Situace v Evropě

Epidemická situace se skutečně zhoršuje napříč celou Evropou. Na konci července Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že se varianta delta stala dominantním kmenem viru v Evropě. Řada zemí proto začala opět zpřísňovat opatření.

Například v Itálii od minulého týdne musí lidé při návštěvě kina, muzea, divadla a dalších památek či restaurací předkládat covid pas. To samé zavedla i Francie, kde některé profese budou mít povinnost se nechat naočkovat.