Nakažených v Česku může být až 700 tisíc, říká biochemik Konvalinka

Koronavirem se zabývá už od vypuknutí epidemie. Podle biochemika a prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky je Česko v kritické situaci.

Za dobrou zprávu považuje navýšení testovací kapacity, laboratoře jsou schopné denně provést okolo 50 tisíc testů na covid-19. "Bohužel ty výsledky nejsou dobré. Poslední dva dny to sice trochu vypadá, jako kdybychom se už nezvyšovali. Jedno z vysvětlení bohužel může být, že jsme teď na tom maximu, kam se můžeme dostat. Stále máme velmi vysoké procento pozitivních testů ze všech testovaných," řekl Konvalinka televizi Nova.

Podle vědců z brněnské Masarykovy univerzity se počet skutečně nakažených pohybuje okolo 700 tisíc, Konvalinka s nimi souhlasí. "Lidé, kteří dnes umírají, se nakazili před 14 dny. Z počtu mrtvých tak můžeme odhadnout, kolik lidí bylo tou dobou nakažených, a také se dopočítat, kolik je nakažených teď. Obávám se, že kolegové mají pravdu. Mezi půl milionem a 700 tisíci nakažených tady bude," uvedl.

"Tyhle lidi už nedokážeme poslat do karantény, nedokážeme všechny identifikovat a izolovat," konstatovla Konvalinka.

Patří k vědcům, kteří před dvěma týdny vyzvali veřejnost k osobnímu lockdownu. "Poprosili jsme spoluobčany, aby omezili svoje aktivity, aby se nestýkali se svým okolím. Když to neuděláme dramaticky rychle a výrazně, tak bude bohužel muset nezbytně přijít lockdown národní. Může se stát i to, co bylo v Izraeli, že se zavře ekonomika a nechají se v provozu jenom ty životně důležité provozy a my ostatní budeme muset zůstat doma. Tři týdny, možná měsíc," pokračoval.

Co vnímá Jan Konvalinka jako největší problém testování na koronavirus? A co si myslí o záměru nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) používat kromě PCR testů i antigenní testy? Podívejte se na celý rozhovor ve videu na začátku článku.