Lidi v hausbótu uvěznil spadlý strom, hasiči měli kvůli bouřkám napilno

"Od půlnoci jsme měli pět událostí, kdy došlo pouze k pádům stromů, čerpat vodu jsme vůbec nebyli. Pády stromů byly dvakrát na Mladoboleslavsku, jednou na Mělnicku, jednou Praha-východ, jednou Praha-západ," popsala TN.cz mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Právě popadané stromy byly nejčastějším důvodem výjezdu hasičů v průběhu pondělí. Kvůli pádu stromu na hausbót na Slapech museli vyjet do terénu i v úterý ráno.

Vyvrácený strom se zřítil přímo na molo, u kterého kotvila obytná loď. Osazenstvo hausbótu uvěznil uvnitř a na pomoc tak musely vyrazit záchranné složky.

Napilno měli také královéhradečtí hasiči, kteří vyjížděli hned k několika pádům stromů a větví. V Lovčicích odstraňovali spadané větve z kolejiště, ve Staré Pace vyvrácený strom z elektrického a komunikačního vedení. Vyráželi také k několika dopravním nehodám. V Kostelci nad Orlicí se řidič zranil poté, co vyjel ze silnice a naboural do stromu.

S vrtochy počasí je třeba počítat i nadále. Až do středečních 18 hodin platí povodňová bdělost. "Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků s možností dosažení 1. SPA, a to zejména na menších vodních tocích," varují meteorologové.

