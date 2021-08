Náročnější cestování z pěti zemí: Ministerstvo aktualizovalo semafor

Podle nového semaforu ministerstva zdravotnictví se do skupin zemí s vysokým rizikem (červená kategorie) rizikem posunuly San Marino, Švédsko, Litva, Belgie, Dánsko. Přibyla tam také Andorra, tam se ale situace zlepšila, pročež se hodnocení změnilo z tmavě červené na červenou.



Lidé, kteří se vrací ze zemí z červené a tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.



"Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace," objasnilo ministerstvo.

Nový cestovatelský semafor:



Tyto podmínky se netýkají lidí, kteří mají nejméně dva týdny po dokončení očkování, uběhlo jim méně než 180 po prodělání covidu-19. Musí ale vyplnit příjezdový formulář.



Do červené kategorie aktuálně spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Litva, Estonsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Řecko, San Marino, Švédsko, Kanárské ostrovy a Portugalsko včetně Azorských ostrovů.



Situace se dále zhoršila v Bulharsku, Slovinsku, Rakousku, Lichtenštejnsku a Norsku, které se ze zelené kategorie přesouvají do oranžové. Tam přibyla také Madeira, ta si ovšem polepšila z červené kategorie. Pro oranžovou kategorii ale platí stejná pravidla jako pro nejméně rizikovou, tedy zelenou kategorii.



Ministerstvo nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy spadajícím do černé kategorie. Tam patří Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko/Eswatini, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambie a Zimbabwe.



Změny v semaforu začnou platit od pondělí 16. srpna.