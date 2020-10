NASA a Nokia chtějí na Měsíci zavést internet! Má pomoci astronautům

Internet na Měsíci? To není sci-fi, ale společný plán amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a mobilního giganta, společnosti Nokia. NASA totiž řeší, jak zajistit spolehlivou komunikaci mezi astronauty samotnými a pozemskou základnou. S tím, jak to provést, se obrátila právě na Nokii.

Americká vesmírná agentura a velikán mobilního průmyslu spojí síly. NASA plánuje na rok 2024 návrat kosmonautů na Měsíc, což vyžaduje řešení otázky komunikace. Potřebuje najít úspornou, ale spolehlivou cestu, jakou by se mohli astronauti z povrchu Měsíce spojit se základnou a spolu navzájem. Informoval o tom portál mobilizujeme.

"Mobilní služby na povrchu Měsíce by výrazně usnadnily komunikaci při další plánované misi. Díky tomu by mohli jednoduše a rychle komunikovat astronauti zkoumající terén jak přímo mezi sebou, tak s obyvateli lunárního výzkumného stanoviště. A mohlo by to pomoct také při komunikaci mezi agenturou dole na Zemi a vesmírnou lodí na oběžné dráze Měsíce," vyjádřil se James Reuter z NASA.

Anketa Uspěje podle vás projekt NASA a Nokie? Ano a astronautům to pomůže. 0 0 hlasů Ne, už jednou z toho sešlo. 0 0 hlasů Nevím, co si o tom myslet. 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

Americká vesmírná agentura se postará také o financování celého projektu. Na Nokii se obrátila jakožto na jednoho z průkopníků pozemského mobilního průmyslu. Největším problémem bude prý vymyslet, jak přizpůsobit pozemskou mobilní technologii prostředí na Měsíci.

Cílem je vytvořit stabilní a supervýkonný komunikační kanál – jakákoli závada na síti by pro astronauty mohla být smrtící. NASA na projekt vyčlenila část z financí z 370milionového projektu Artemis. Na internet na Měsíci padne 14,1 milionu dolarů, tedy téměř 328 milionů korun.

Na projektu spolupracuje také firma SpaceX Elona Muska. Nejde o první pokus zavést na Měsíci internet. Nokia to plánovala už v roce 2018 ve spolupráci s britským Vodafonem a německou vesmírnou společností PTScientists. Chtěli se tehdy vrátit na místo, kde přistálo Apollo 17 a na Měsíci vybudovat 4G LTE síť.

Ta měla posílat data zpátky na Zemi, a to v prvotřídním rozlišení. Z tohoto projektu však nakonec sešlo.