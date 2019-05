NASA zaměřuje dvojitý asteroid, takhle chce bránit Zemi

O obraně Země před asteroidy pojednává celá řada povídek i filmů, doposud se vše zdálo jako science-fiction, americká vesmírná agentura NASA se ale chystá přeměnit příběhy ve skutečnost. Už nyní probíhají intenzivní přípravy.

Mise Dart (Double Asteroid Redirection Test - Test na odklon dvojitého asteroidu) si klade za cíl otestovat planetární obranu před asteroidy. NASA chce proti binárnímu systému Didymos vyslat vesmírné plavidlo, které má zasáhnout menší z asteroidů a vychýlit ho z jeho dráhy.

Podle vědců je mnohem snazší pozorovat změny v pohybu u asteroidu, který obíhá jiné těleso, než je Slunce. Aby se mise zdařila, musí ale vědci nejdříve správně pochopit chování systému Didymos, vědci asteroidy pečlivě pozorují už od roku 2015.

Pozorování asteroidů Didymos je ale velmi náročné. "Systém Didymos je malý a velmi vzdálený, takže ho vidíme jako světelný bod, ale všechna potřebná data můžeme získat měřením jasu, který se mění díky rotaci asteroidu Didymos A a oběžné dráze asteroidu Didymos B," vysvětlil jeden z vedoucích pozorování Andy Rivkin z laboratoře aplikované fyziky.

Kvůli náročnosti pozorování vědci nevědí, z čeho je Didymos B, což je cíl plavidla Dart, složen. Asteroid může být ze solidní horniny, může to být uskupení sutin nebo něco "měkčího", co se více podobá písku, uvádí NASA. Měkčí těleso by pohltilo více energie z nárazu vesmírného plavidla a nedošlo by k tak velkému odchýlení asteroidu.

Již nyní vědci prochází ohromné množství simulací, které předpokládají co nejvíce možností, abychom po samotném nárazu věděli, na co se ve skutečnosti díváme.

Vesmírné plavidlo bude vybaveno jedinou kamerou DRACO, díky které budou vědci moci lépe pozorovat systém, ke kterému se Dart bude blížit. Společně s plavidlem bude cestovat také cubesat LICIACube, který bude celý náraz dokumentovat z okolí asteroidu. Samotné plavidlo bude k asteroidu navádět automatický systém.

Start je naplánovaný na červenec roku 2021, díky nedávným změnám v motorech se podle NASA také zkrátí čas celé mise, Dart by měl zasáhnout Didymos B v září roku 2022.