Navalného otrávil novičok! Potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní

Otravu jedem už dříve potvrdily laboratoře v Německu, Francii i Švédsku. Německo následně požádalo OPCW o přezkoumání vzorků.



"Podle OPCW obsahovaly dva vzorky krve a moči Navalného inhibitor cholinesterázy podobající se látkám typu novičok,“ píše BBC. Inhibitor cholinesterázy brzdí účinek tohoto enzymu, který je důležitý pro přenos nervových impulzů v organismu.



Generální ředitel Organizace pro zákaz chemických zbraní Fernando Arias označil laboratorní výsledky za velmi znepokojivé. Ruská vláda však popřela jakoukoli účast na otravě. Podle ruských lékařů, kteří Navalného ošetřovali, se žádný jed nenašel.



Navalnyj BBC popsal, jak se cítil. "Vůbec to nebolí, není to jako záchvat, nebo rozrušení. Zpočátku víte, že něco není v pořádku, pak se však mysl upírá pouze na to, zda zemřete,“ řekl BBC Navalnyj.



Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj upadl náhle do bezvědomí v srpnu během letu do Moskvy. Letadlo kvůli němu muselo nouzově přistát v Omsku. Následně byl opoziční politik hospitalizován a poté transportován do berlínské nemocnice Charité, kde strávil zhruba měsíc.

Podívejte se na reportáž TV Nova: