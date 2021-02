Návrat do škol, očkování učitelů: Hejtmani ukázali požadavky pro vládu

Po třídenní debatě s vládou se hejtmani všech krajů dohodli, že požádají o vyhlášení nového nouzového stavu v délce 14 dní. Zároveň však uvedli, že mají na vládu jasné požadavky. Ty se týkají především návratu dětí do škol a očkování.

"Hejtmani dnes vyzvali vládu k vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní. Zároveň žádají, aby se 1. března začaly dětí vracet do škol. Ke stejnému datu má vláda zajistit, aby firmy mohly začít testovat zaměstnance na covid a dostaly na to peníze od státu. Rozšířit by se měly úřední hodiny na úřadech, aby se netvořily fronty. Hejtmani chtějí, aby je vláda informovala, jak uvolní pravidla v obchodech a službách,“ uvedla Asociace krajů České republiky.

Požadavky hejtmanů na Vládu České republiky:

Jestli bude nouzový stav platit hned od pondělí ale hejtmani neoznámili. Podrobnosti by měla na tiskové konferenci v neděli v 16:30 představit vláda. Pokud vyhlásí nouzový stav bez schválení poslanců, podle ústavního právníka Aleše Gerlocha ho ale může Sněmovna ihned zrušit. "Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zrušit," popsal Gerloch.

Dkuji hejtmanm za velmi korektn a vcn jednn. Dohodli jsme se na dalm spolenm postupu v situaci, kter je z epidemiologkho hlediska velmi sloit. Pi pokraovn nouz. stavu je priorita nvrat dt do kol, pravy opaten budeme prbn konzultovat s kraji. — Jan Hamek (@jhamacek) February 14, 2021

Tiskovou konferenci po jednání vlády můžete sledovat živě od 16:30 v tomto článku.