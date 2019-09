Dovolená s létem nekončí, na tahle místa můžete ještě vyrazit! SOUTĚŽ

Mezi velmi oblíbené, kam turisté rádi vyrazí i bezprostředně před nebo po konci letních měsíců, patří Řecko a jeho ostrovy. Nejatraktivnější z nich jsou ostrovy Rhodos, Kos, Severní a Jižní Kréta včetně oblasti Chania, Zakynthos, Kefalonie, Samos nebo Korfu.

"V rámci Řecka, které je mezi turisty dlouhodobě velmi oblíbená destinace, se zaměřujeme na jednotlivé řecké ostrovy. Každý je něčím specifický, každý je krásný a nabízí to své," popisuje Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style.

Tyrkysové moře pod blankytnou oblohou, hřejivé sluneční paprsky a bílé domky poskládané jako kostky na úbočí svahu nad přístavem – to je typický obrázek Řecka. Pokud preferujete destinaci, ve které chcete poznat více míst najednou, vydat se do okolí a na každý den si připravit program plný relaxu i aktivity, v rámci řeckých ostrovů vám to zaručeně splní například Rhodos. Je největší z Dodekanéských ostrovů a čtvrtý největší v Řecku.

"Rhodos je úchvatný ostrov, doporučuji si půjčit auto a rozhodně si ho procestovat. Stejně tak neopomenout některý z výletů, které nabízíme, jako například výlet lodí na nádherný ostrov Symi," popisuje Lenka Pátek.

Ve spolupráci s cestovní kanceláří Blue Style pro vás máme soutěž, díky které máte možnost si užít Rhodos v celé jeho parádě! Vyhrajte zájezd na Rhodos, do pětihvězdičkového Hotel Lindos Imperial Resort & Spa od CK Blue Style.

Prodlužování léta v přímořských letoviscích a na cestách za teplem je současným trendem českých cestovatelů. Dovolenou si už striktně neplánují pouze na letní měsíce. Nenechávají se omezovat a využívají také termínů mimo hlavní sezónu. Má to své výhody!

"Jarní a podzimní měsíce jsou na cestování ideálními měsíci. Vše bývá levnější, v letoviscích je méně lidí, větší klid a přesto stále nádherné počasí a vyhřáté moře,“ doplňuje Lenka Pátek.

A kdo by nechtěl během podzimních nebo jarních teplot v Česku, vstřebávat sluneční paprsky a pohodu někde na jihu Evropy, u moře nebo například v řecké taverně u dobrého jídla a pití. V Řecku proslaveném výbornými saláty, grilovanými rybami s tzatziki z pravého řeckého jogurtu, olivami, sýry, delikatesním vínem a sladkou baklavou?

Když už jsme tady zmiňovali ostrov Rhodos, nemůžeme opomenout městečko Lindos, které patří ke světovému kulturnímu dědictví organizace UNESCO. Toto krásné bílé městečko je typické svými křivolakými a úzkými uličkami, dlážděnými kočičími hlavami, které se klikatí na vrchol kopce s vlastní Akropolí. Je jedno z nejvíce fotogenických míst Rhodosu.

Soutěž

TV Nova si u příležitosti Dne s Novou a ve spolupráci s hlavním partnerem akce – cestovní kanceláří Blue Style připravila soutěž o týdenní zájezd na Rhodos do pětihvězdičkového hotelu Hotel Lindos Imperial Resort & Spa s Ultra All Inclusive!