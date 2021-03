"Nebude zapomenut." Politici vzpomínají hlavně na Kellnerovu pracovitost

Ve věku 56 let o víkendu nečekaně zemřel nejbohatší Čech a majitel skupiny PPF Petr Kellner. Osudnou se mu stala cesta vrtulníkem na Aljašce.

Zpráva o smrti vlivného Čecha šokovala v pondělí ráno celou republiku a sociální sítě hned zaplavily reakce. Mezi prvními, kdo smrt českého miliardáře okomentoval, byl premiér Andrej Babiš (ANO). "Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera," uvedl předseda vlády.

Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček připomněl Kellnerovu roli na začátku pandemie. "Zpráva o úmrtí Petra Kellnera mě velmi zasáhla. Před rokem byl jedním z prvních podnikatelů, který pomáhal ČR v těžké situaci na začátku pandemie. Čest jeho památce, upřímnou soustrast všem jeho blízkým," uvedl Hamáček.

Prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka se ke Kellnerově nečekanému úmrtí vyjádřil i prezident republiky Miloš Zeman. "Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti," sdělil Ovčáček.

Těžko hledal slova předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Je to tragédie a přeju upřímnou soustrast všem pozůstalým. Ať je to, jak chce, tak ať dělal pan Kellner cokoliv, tak to vždycky bylo ve velkém. Když podnikal a dělal byznys, tak to bylo velké a když pomáhal, tak jsem vnímal, že to bylo něco, co má smysl," řekl šéf Senátu TN.cz.



Kellner podle něj nebude zapomenut. "Odchází člověk, který zásadním způsobem ovlivnil to, jak se některé oblasti naší ekonomiky vyvíjely. V tomto smyslu si myslím, že nebude zapomenut," dodal Vystrčil.

Jako o mimořádně úspěšném podnikateli o něm promluvil předseda opoziční ODS Petr Fiala. "Petr Kellner byl mimořádně úspěšný podnikatel, který svým působením a svými aktivitami vždy zůstával spojen s Českou republikou. Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině," sdělil Fiala.