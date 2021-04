Nečekaná schůzka Arenbergera s Babišem! Budou řešit rozvolňování

Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že pondělí 26. dubna je nejbližší možný termín dalšího rozvolňování. Ještě v neděli večer se kvůli tomu nečekaně sejde s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO). Budou spolu řešit, co dalšího by se dalo uvolnit. Pokud do Česka dorazí veškeré objednané vakcíny, na konci července by se všechno podle Babiše mohlo vrátit do normálu. Řekl to ve svém týdenním hlášení.

Babiš bude v neděli večer jednat s Arenbergerem o další vlně rozvolňování. Ta by měla nastat v pondělí 26. dubna, zatím se ale neví, co přesně by se mohlo otevřít.

"Epidemiologická situace se sice zlepšuje, ale stále máme vysoký počet hospitalizovaných. V pondělí ráno je Rada pro zdravotní rizika. Já ještě dnes večer (v neděli, pozn. red.) budu jednat s ministrem zdravotnictví o tom, jaké další rozvolňování, pokud ta situace bude dobrá, by mohlo od 26. dubna nastat," řekl předseda vlády ve svém internetovém pořadu.

Za určitých podmínek by se do škol mohli vrátit další žáci a sportovcům by se zmírnily podmínky, za kterých mohou cvičit. "Samozřejmě hlavní priorita jsou děti a sport. A k tomu samozřejmě patří očkování. Minulý týden jsme zaznamenali rekord, a to 70 tisíc očkování za den. Zlepšuje se to," pokračoval Babiš.

Starosta hrozí vládě žalobou

Vládu v pátek vyzval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) k umožnění návratu všech žáků základních škol k prezenční výuce. Chce také povolení testovat ve školách ve své městské části PCR testy ze slin.

"Pokud se toto nestane, jsme v pondělí připraveni podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Protože ty represe jsou neopodstatněné," řekl Portlík televizi Nova.

Arenberger naznačil, že vyhovět nelze, protože Česko nemá dostatečnou kapacitu laboratoří, kde by se PCR testy zpracovávaly. "Problém je, že kapacity laboratoří jsou v současnosti asi 60 tisíc PCR testů denně. Pokud bychom se rozhodli testovat celé školy, potom by to byla kompletní kapacita těch laboratoří," řekl ministr zdravotnictví s tím, že se dají rozšířit, ale ne v řádu dní.

Do konce června zpátky v normálu

Podle premiéra konečně zrychluje očkování, alespoň jednu dávku dostalo přes 2,4 milionů lidí. "Na pondělní vládě budeme jednat o tom, že pravděpodobně se otevře další věková kategorie nad 60 let a pevně doufám, že by to mohlo nastat už koncem příštího týdne," řekl Babiš.

Do konce června má prý Česko obdržet vakcíny pro 5,6 milionů lidí. "Držme si palce, je to na velice dobré cestě. Doufám, že se to povede a koncem července už budeme v normálu, ale nechci nic slibovat," uzavřel předseda vlády.

