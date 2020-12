Zeman vyzval lidi k očkování proti covidu. Běž jako první, vyzývají kritici

Prezident Miloš Zeman ve svém sobotním vánočním poselství vyzval české občany, aby se nechali očkovat a nedali na fámy a spekulace. Obratem na sociálních sítích schytal ostrou kritiku. Diskutující nenechali na prezidentovi nit suchou a opřeli se i do jeho vánočního projevu.

Otázka očkování dle reakcí na sociálních sítích rozdělila Česko na dva tábory. Zatímco jedni by očkování vakcínou proti covidu byli ochotní podstoupit, mnozí jsou striktně proti. Zemanův apel na zdravý rozum při rozhodování vnímají spíše jako provokaci, či dokonce pokus o manipulaci.

Na facebooku TN.cz se jen za několik desítek minut po projevu sešly stovky komentářů. "Vážený pane prezidente, nechte se očkovat jako první. Vám to může být skoro jedno, podle vašeho zdravotního stavu to máte za pár. Takže vás to nemůže nijak ohrozit. A nám dejte pokoj," rozčílila se v diskuzi na facebooku uživatelka Květa.

"Sám se nech očkovat!! Žádné s***ky do sebe a svých děti nenechám dát!!" rozohnila se Lucie. Zeman již dříve na Prima CNN prohlásil, že se nechá očkovat spolu s ostatním důchodci v některé z dalších vln.

Jiným diskutujícím vadila pochvala vlády za práci odvedenou během pandemie. Podle mínění stovek uživatelů sociálních sítí není co chválit – vláda podle nich dokázala Česku udělat tak maximálně ostudu. Kritika se na prezidenta sesypala i kvůli krachujícím podnikům.

"Pro mne vaše slovo nic neznamená. Tím, že jste potopili hospodské a další drobné živnostníky a nechali jste ostatní národní řetězce otevřené, tím pádem jste se otočili zády k nám, takže si roušku noste, když chcete, ale mne to nikdo nutit ani přikazovat nebude. A už se těším, jak si oslavím pořádně Silvestr. Díky pěkně, Mildo," opřel se do Zemana diskutující Robert.

Anketa Necháte se očkovat? Ano 43 6 hlasů Ne 43 6 hlasů Ještě nevím. 14 2 hlasy Hlasovalo 14 lidí.

Mnozí si vzali na paškál samotného Miloše Zemana. Zatímco jedněm se nepozdával jeho zdravotní stav, jiní neváhali spekulovat o jeho mentální kondici. "Pan prezident zradil svůj národ. Stal se z něho senilní stařec, kterému už absolutně o nic nejde, tak podporuje koronafašistickou vládu proti vlastním lidem," vyjádřil se na facebooku uživatel Jirka.

"Stupidnější projev jsem snad ještě neslyšela," připojila se uživatelka Lucie. "Když to nejsou k**dy, tak to jsou štětky. Příšerný projev!" přisadila si diskutující Petra.

Pochvalných komentářů na adresu prezidenta či jeho projevu se sešlo jen absolutní minimum. "Nechte těch primitivních urážek pana prezidenta! To se nemůžete ovládnout?" pokusila se zmírnit názorovou bouři uživatelka Dana. "Nádherný projev! Sice natvrdo, ale pravdivě! Díky, pane prezidente!" dodala pak Dana o něco níže. "Tak to byl krásný projev," rozplývala se Marie.

Zeman našel podporu také u některých politiků. "Jsem moc rád, že pan prezident vyzval všechny české občany k očkování. Stejně jako on jsem přesvědčen, že očkování je svítání, které je na obzoru. Naděje na návrat do normálního života. A v neděli už začínáme očkovat zdravotníky a seniory," napsal na svůj twitter předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Podívejte se, co si o prezidentově vánočním projevu myslí další politici:

Kdy pan Zeman kritizuje opozici, je to znak, e dlme dobe svou prci.



Na zamylen by bylo, kdyby ns prezident pln nenvisti chvlil. — Markta Pekarov Adamov (@market_a) December 26, 2020

Je dobe, e prezident Zeman vyzval k okovni a podkoval lidem, kte bojuj s pandemi a chovaj se odpovdn. Nespravedliv a zbyten toky na opozici a mdia ponechm vzhledem k vnonmu asu bez komente. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 26, 2020

Dkuji panu prezidentovi za mil vnon poselstv, pln nadje z roku ptho a dvry ve zdrav rozum kadho z ns. Sdlm jeho pesvden o radostnjch dnech, kter ns v roce 2021 ekaj. — Alena Schillerov (@alenaschillerov) December 26, 2020

